Steinen Anschlussstelle wird gesperrt

Maulburg. Laut Regierungspräsidium Freiburg werden ab Montag, 25. September, Schutzplanken und sogenannte Anpralldämpfer im Bereich der neu hergestellten Anschlussstelle Maulburg (im Bereich der Lärmschutzwand) an der B 317 eingebaut. Für die Bauarbeiten wird der gesamte Anschluss ab Montag, 25. September, ab 7.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr auf der B 317 aus Lörrach mit dem Fahrtzielen Kleines Wiesental, Rheinfelden, Maulburg-Ost sowie Schopfheim („Niedere Schleife“) wird an der Anschlussstelle Maulburg-Mitte ausgeleitet und über die Hauptstraße bis zum Kreisverkehrsplatz Hauptstraße/Blostweg/L 139 geleitet. Die Auffahrt zur B 317 bleibt dagegen bis Montag, 2. Oktober, gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die während dieser Zeit an der Anschlussstelle Maulburg in Richtung Zell auf die B 317 auffahren möchten, werden über die Hauptstraße bis zur Anschlussstelle Maulburg-Mitte geleitet, wo der Verkehr dann auf die B 317 in Richtung Zell auffahren kann.

Um die Schutzplanken-Anschlüsse und Anpralldämpfer an den Brücken herzustellen, muss der Verkehr kurzzeitig auf der B 317 via Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden.