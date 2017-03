Steinen Arbeitskreis stößt auf Widerstand

Als Reaktion auf die vom Arbeitskreis Siedlungsentwicklung und Mobilität im Gemeinderat vorgestellten Pläne zur Beruhigung des Ortskerns haben sich mehr als 50 Haushalte, insbesondere aus der Lörracher Straße zu einer Interessengemeinschaft „Ortskern Steinen“ formiert.

Steinen. Für die IG Ortskern Steinen bedeuten die Umsetzung der Pläne des Arbeitskreises erheblich mehr Verkehr, mehr Lärm und mehr Abgase und damit einhergehend eine Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität. Bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag erläuterten Nicole Göpper, Uli Geiger, Tilo Köhler und Uli Strübe die Beweggründe zur Gründung einer Interessensgemeinschaft. Nicht nur, dass die Pläne des Arbeitskreises Siedlungsentwicklung und Mobilität mehr Verkehr in die Lörracher Straße bringen würde, sie gefährden nach Ansicht der Interessengemeinschaft auch die Existenz des einzigen Supermarktes im Ortskern und würden daneben den gesamten Ortskern schwächen.

Teilsperrung der Eisenbahnstraße

Die vom Arbeitskreis Siedlungsentwicklung und Mobilität angedachte Verkehrsführung sieht die Sperrung der Eisenbahnstraße auf einer Länge von 75 Metern vor (wir berichteten). Dadurch, so hieß es gestern bei einem Pressegespräch, zu dem auch Bürgermeister Gunther Braun sowie die Gemeinderäte Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf), Benjamin Blum (CDU) und Rudolf Steck (SPD) geladen waren, würde sich der Verkehr in die umliegenden Straßen verlagern, was zur Folge hätte, dass einfache Fahrstrecken sich um 1800 Meter verlängern würden.

Mehr Verkehr in der Köchlinstraße

Der Verkehr aus Richtung Weitenau zur B 317 würde durch die Köchlinstraße (an der Kindertagesstätte, Sporthalle und Schule liegen) fahren. Der Egertenweg und die Bahnhofstraße würden die Funktion einer Landesstraße übernehmen, was wiederum die Kurzzeitparkplätze vor der ehemaligen Post und die Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof beeinträchtigen würde.

Mehr Verkehr in der Lörracher Straße

Besonders tangiert von den Plänen des Arbeitskreises wäre nach Ansicht der IG die Lörracher Straße, in der sich das Fahrzeugaufkommen von rund 9500 Fahrzeugen täglich verdoppeln würde. Durch die Vorfahrtsänderung an der Einmündung der Kanderner Straße in die Lörracher Straße fürchtet die IG eine Zunahme der Geschwindigkeit, und in der Eisenbahnstraße würden, bedingt durch die Sperrung, die Wendemanöver zu- und die Verkehrssicherheit abnehmen.

Die IG fürchtet, dass die Pläne des Arbeitskreises auch Folgen auf andere Straßen haben werden. Doch nicht nur auf den Autoverkehr, auch auf Fußgänger und Radfahrer sowie den ruhenden Verkehr dürfte die

IG sieht Einkaufsmagneten in Gefahr

Teilsperrung der Eisenbahnstraße Auswirkungen haben. Nicht zuletzt fürchtet die Interessengemeinschaft um eine Schwächung des Einzelhandels, insbesondere des Neukauf-Marktes als Magneten für den Ortskern.

Bürgermeister und Gemeinderäte wurden gestern aufgefordert, von einem Probelauf, wie ihn der Arbeitskreis Siedlungsentwicklung und Mobilität vorschlägt, Abstand zu nehmen, weil, so die Befürchtung, „nichts so lange hält, wie ein Provisorium“.

Bürgermeister Gunther Braun sagte, dass dieser Probelauf noch nicht beschlossene Sache sei. Vielmehr habe der Arbeitskreis die Möglichkeit gehabt, im Gemeinderat

„Wir haben zu viel Verkehr im Ortskern“

seine Pläne für eine Verkehrsberuhigung des Ortskerns vorzustellen. Niemandem sei versprochen worden, die Eisenbahnstraße zu sperren, wehrte sich Braun gegen einen möglichen falschen Eindruck. Ulrike Mölbert, Benjamin Blum und Rudolf Steck unterstrichen die Darstellung des Gemeindeoberhauptes. „Wir haben zu viel Verkehr im Ortskern“, sagte Ulrike Mölbert, und dass es Lösungsansätze gebe, die aber kurzfristig nicht zu realisieren seien. Auch Rudolf Steck sagte, dass man seit Jahren „dran“ sei, sich das Verkehrsproblem aber nicht auf die Schnelle lösen lasse.

Nach einer Lösung für alle suchen

Dass es auf die Gemeinderatssitzung jetzt solch ein Echo in Form einer neuen Interessengemeinschaft gab, begrüßten Rudolf Steck und Benjamin Blum, weil man jetzt zwei Seiten kennt.

Bürgermeister Gunther Braun sagte, dass es seine Aufgabe sei, nach einer Lösung zu suchen, die allen Parteien Rechnung trage. Er bat, nach vorne zu schauen. Einen Wermutstropfen hatte er noch: Der gewünschte Zebrastreifen am scharfen Eck wurde nicht genehmigt.