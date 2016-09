Mit dem fantasievollen Klangmaler auf sechs Saiten, Falk Zenker, beginnt das erste Konzert des Halbjahresprogrammes 2016 „Die magische Gitarre“ bei „Kunst & Kultur Steinen“ am Samstag, 24. September, um 20 Uhr im Mühlehof. Steinen. Wenn man Zenker bisweilen nicht schon ohne Gitarre gesehen hätte, könnte man meinen, der Weimarer Gitarrist und Tondichter wäre seit 20 Jahren mit seinem Instrument auf schönste Weise dauerhaft verwoben, eingesponnen in Klangwellen, Artist in der Vielfalt der Welten. Vom Jazz kommend und nach einem klassischen Gitarrenstudium in Weimar, prägen andalusische und chilenische Einflüsse, Ausflüge zur elektroakustischen Musik, zahlreiche Filmmusiken und Klanginstallationen die Musik Zenkers, der sich auch auf die Suche nach den zentrierten europäischen Wurzeln macht und dabei die mittelalterliche Tonkunst entdeckt. „Diese Melange kommt in Zenkers unzähligen Konzerten so konzentriert und feinsinnig in die Welt, dass es einem die Sprache verschlägt, bevor man zwischen Euphorie und Beseeltheit lächelnd in die Seile sinkt. Und weiß: Es ist gut“ (Zitat: Marschel Schöne). Falk Zenker hat sich mit seiner fantasievollen und assoziativen Musik einen Platz unter den führenden deutschen Akustikgitarristen erspielt, dokumentiert in über 700 Solokonzerten und auf drei Solo-CDs bei Acoustic Music. Darüber hinaus geht er regelmäßig mit seinem „Ensemble „Nu:n“ auf Tourneen, komponiert für Film und Fernsehen und realisiert als Klangkünstler zahlreiche multikünstlerische Projekte und Klanginstallationen. Beginnend als Schüler des ostdeutschen Freejazz-Gitarristen Joe Sachse, entwickelte er in seiner bisher 20-jährigen Musikerkarriere einen ganz eigenen musikalischen Kosmos, in den sein klassisches und Jazz-Gitarrenstudium in Weimar, seine regelmäßigen Studienreisen nach Andalusien, seine internationalen Tourneen mit dem chilenischen Songpoeten Oscar Andrade in den 90er Jahren ebenso einflossen wie seine zahlreichen Projekte auf dem Gebiet der elektroakustischen Musik, Klangkunst und Filmmusik. Informationen und Hörproben unter www.kunstundkultur-steinen.de / www.falk-zenker.de. Karten gibt es bei Aprell-Lauppe in Steinen, den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach und Schopfheim sowie bei Reservix online und den -verkaufsstellen