Steinen Aus dem Werkhof werden die Technischen Betriebe Steinen

Von Harald Pflüger

Neues Gebäude, neuer Name, neuer Leiter: Mit der Bestellung von Reiner Krause (54 Jahre) zum neuen Leiter des Werkhofs der Gemeinde Steinen gehen einige Änderungen einher.

Steinen. Seit etwas mehr als sechs Wochen leitet der aus Weil am Rhein stammende Reiner Krause den Werkhof der Gemeinde Steinen, der vor Jahresfrist in die Daimlerstraße gezogen ist und nun die früheren Dependancen unter einem Dach vereint. Im April 2016 war der neue zentrale Werkhof auf dem ehemaligen Berger-Areal an der Ecke Bahnhofstraße/Daimlerstraße im Rahmen eines zünftigen Festaktes eingeweiht worden. „Ich freue mich, dass wir unserem Werkhof endlich zeitgemäße Arbeitsplätze an einem zentralen Standort zur Verfügung stellen können“, sagte der damalige Bürgermeister Rainer König im Beisein seines Nachfolgers Gunther Braun vor den Gästen, die sich zur Feier in der Werkhalle eingefunden hatten.

Bislang hatte Dietmar Thurn in Personalunion nicht nur das Bauamt, sondern auch den Werkhof geleitet. Dabei konnte er vor Ort auf den Werkhofvorarbeiter Günther Schmittel bauen. Weil Thurns Aufgabenfeld in den vergangenen Jahren zugenommen hat, wurde eine neue Stelle geschaffen und zum 1. Juli mit Reiner Krause besetzt (wir berichteten).

Der neue Werkhofleiter wurde in Weil am Rhein geboren, ging dort zur Schule und machte bei der Firma Schmutz eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Danach war Krause, der sich zum Bauleiter weitergebildet hatte, für seinen Ausbildungsbetrieb in ganz Deutschland auf Montage.

Als das Unternehmen in Schwierigkeiten geriet, musste sich Reiner Krause beruflich neu orientieren. 15 Jahre lang war er danach im Werkhof der Stadt Weil am Rhein dessen stellvertretender Leiter, bis er schließlich als Technischer Mitarbeiter zum Straßenbauamt nach Waldshut ging.

Die Stellenausschreibung der Gemeinde Steinen, die einen Leiter für ihren Bauhof suchte, hatte Reiner Krause bewogen, sich zu bewerben. Dort war man von den Fähigkeiten des heute 54-Jährigen überzeugt und stellte ihn ein. Die Personalie machte Bürgermeister Gunther Braun dann in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause öffentlich.

Insgesamt 24 Mitarbeiter sind im Steinener Werkhof tätig, der in Bälde einen neuen Namen erhalten soll: Technische Betriebe Steinen. Damit, so Reiner Krause („Der Begriff Werkhof hat ausgedient“), solle dem breiten Aufgabenfeld Rechnung getragen werden. Zu diesem gehören die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung ebenso wie Friedhof und Grünanlagen. Ein neues Schild soll zudem auf die Technischen Betriebe Steinen hinweisen. Und wenn dann noch Mittel zur Verfügung stehen, so Reiner Krause, täte ein neuer, die Funktion unterstreichender Anstrich dem Gebäude gut.

Weil Steinen eine Flächengemeinde ist, müssen weite (Anfahrts-)Wege zurückgelegt werden. Das ist nicht immer einfach bei einem Fuhrpark, in dem einige Fahrzeuge Youngtimer-Status haben. Deshalb liegt Reiner Krause auch an einem funktionierenden Fuhrpark.

Am Herzen liegt Reiner Krause auch ein sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde Steinen. Deshalb sorgte er dafür, dass eine Kehrmaschine die Straßenreinigung in Steinen und Höllstein vornahm. „Es fällt den Bürgern sofort auf, wenn es sauber ist“, sagt Reiner Krause. Er meint, dass es von ihm kein Nein gebe. Das habe er auch in Weil am Rhein schon so gehandhabt.

Privat widmet sich Reiner Krause dem Sport. In seiner Heimatstadt Weil am Rhein ist er Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung des TV Weil am Rhein. Und nicht zuletzt ist die Veranstaltung „Weil läuft“ eng mit seinem Namen verbunden.