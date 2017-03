Steinen Ausdrucksstarke Bildersprache

Ausdrucksstarke Fotografien zum Thema „Freiraum“ sind derzeit in einer Ausstellung der VHS in der „Alten Schule“ in Steinen zu sehen.

Steinen (jab). Am Donnerstag eröffnete VHS-Leiterin Ute Kröger die Ausstellung gemeinsam mit den Kursteilnehmern und ihrem Mentor Rolf Pessel. In themenorientierten Wochenendkursen bringt Profifotograf Pessel den Teilnehmern zunächst grundlegende Begriffe und Zusammenhänge nahe, bevor sich die Teilnehmer dem Thema zuwenden.

„Wichtig ist es, dass man überhaupt erst mal eine Idee zu dem Thema entwickelt“, erklärt Pessel, denn: Fotografie ist nicht, wenn der Auslöser klickt – „Fotografie fängt im Kopf an.“ Am Kursleiter liegt es, den Teilnehmern auf dem Weg zu Idee und Motiv die ein oder andere Handreichung zu geben.

Die Bilder zeigen völlig verschiedene Szenen und Motive: „Freiraum“, so wird klar, bedeutet für jeden etwas anderes. Die einen finden ihn zu Hause – in der Gemütlichkeit eines ausgiebigen Frühstücks mit Rätselheft, Tee und jeder Menge Zeit, oder im kleinen Luxus eines wohligen Bades mit Schaum und Schampus. Andere finden solche Freiräume im geliebten Anderen – fotografisch symbolisiert durch eine fein komponierte Ansicht zweier Herzen – , oder in der freien Natur – im Blick auf die Weite einer schönen Landschaft, im Beobachten eines allmählich sich lichtenden Nebels oder eines in luftiger Höhe schwebenden Gleitschirmfliegers. Wieder andere Bilder interpretieren den Freiraum als kleine Widerborstigkeit im geregelten Alltag – als etwas, das man sich in gewisser Weise erkämpft. Symbolisiert wird dies in einem Bild durch Graffiti unter einer Autobahnbrücke, in einem anderen durch einen Zweig, der sich vorwitzig den Weg durch die Lücke eines Zaunes bahnt.

Ausdrucksvoll auch die Detailaufnahme eines tanzenden Paares, von dem allein die Schuhe zu sehen sind, witzig eine andere Nahaufnahme, in der eine Schlumpf­ine sich eine Schneise durchs leuchtende Blumendickicht schlägt.