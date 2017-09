Steinen Außerplanmäßige Ausgaben

Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause kam der Ortschaftsrat Hüsingen am Mittwochabend im Bürgerhaus zusammen.

Steinen-Hüsingen (hjh). „Auf dem Friedhof einiges g’macht“ haben Ortschaftsräte und freiwillige Helfer aus dem Dorf in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber obwohl es mittlerweile „recht gut aussieht“: Ganz fertig geworden sind sie nicht, gab Ortsvorsteher Holger Sutter einen Überblick über den Sachstand der Arbeiten auf dem Gottesacker, die am Ende auch ins Stocken gerieten, weil an der Dachrinne der Aussegnungshalle und an der Dachkonstruktion darunter Mitte Juli ein größerer Wasserschaden festgestellt worden war.

Der Schaden wurde behoben. Aber: Rund 10 000 Euro mussten außerplanmäßig in die nicht vorhersehbare und deshalb auch nicht planbare Reparatur investiert werden. Dafür reichten selbst die für alle sieben Friedhöfe der Gemeinde Steinen eingestellten Haushaltsmittel nicht aus. Holger Sutter musste die Ortspauschale angreifen. Was davon übrig ist, wird nach einem Beschluss der Ortschaftsräte nun ebenfalls noch in die restlichen Arbeiten auf dem Friedhof gesteckt. „Wir sind jetzt so weit gekommen. Nun sollten wir das Projekt auch abschließen“, sagte Sutter und hörte keinen Widerspruch. Alle waren mit ihrem Ortsvorsteher gleicher Meinung: „Wir nehmen unser Geld, machen auf dem Friedhof weiter. Dann sind wir fertig und haben für die nächsten Jahre Ruhe.“ Und damit das Geld reicht, wollen alle bei einer Gemeinschaftsaktion im Herbst noch einmal kräftig in die Hände spucken.