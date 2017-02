Steinen/Stuttgart. Jedes Jahr begleiten für den Wettbewerb der BUNDjugend Baden-Württemberg junge Naturforscher im Alter von acht bis zwölf Jahren ein Tier, eine Pflanze oder ein Biotop. Ihre Beobachtungen und Erkenntnisse dokumentieren sie in ihren Naturtagebüchern.

In der Kategorie Gruppen-Wettbewerb haben Maja und Ida Spanke aus Steinen den ersten Platz im Naturtagebuch Wettbewerb der BUNDjugend geholt. Für ihr Tagebuch haben sie Entenküken aufgezogen und deren Entwicklungen genau dokumentiert und durch Bilder und Zeichnungen ergänzt. „Damit sich die Küken wohlfühlen, verkleinern wir ihr großes Gehege. Dafür nehmen wir eine abgeschnittene Regentonne. Wir haben die Tonne so gestellt, dass es Schatten und Sonne gibt. Die Küken sind ganz müde und kuscheln sich in eine Ecke aneinander.“ Bereits im vergangenen Jahr haben die Geschwister aus Steinen beim Wettbewerb mitgemacht und gewonnen.

Einen zweiten Platz hat Olga Wilke aus Steinen geholt. Unter der Fragestellung „Wie tot ist die Wiese“ hat sie untersucht, ob sich in einem lokalen Fluss ein Jahr nach einer Verunreinigung wieder Lebewesen tummeln. Die Jury honoriert die exakten Beobachtungen und Dokumentationen in ihrem Tagebuch, das von Bildern und Diagrammen begleitet wird. Am Ende kommt sie zu dem positiven Befund: „Ich habe mein Forschungsziel erreicht: Die Wiese lebt! Ich konnte feststellen, dass er Fluss zur Zeit meiner Messungen nicht (mehr) tot ist.“

Gut 700 Kinder nahmen landesweit an dem Wettbewerb teil. 70 Kinder wurden in den Kategorien Einzel-, Gruppen- und Schulklassen-Wettbewerb mit einem ersten Preis für das schönste Naturtagebuch ausgezeichnet. 52 Kinder erhielten einen Preis für den zweiten Platz. Überreicht wurden die Urkunden und Preise für die Erstplatzierten von Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg.

Die Biologin und Landes-Chefin des BUND Baden-Württemberg sagte über die ausgezeichneten Naturtagebücher: „Die Beobachtungen der Kinder aus der Natur sind beeindruckend. Die kreativen und fantasievollen Darstellungen machen die Naturtagebücher zu wirklichen Schätzen.“

Sebastian Sladek, Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Schönau, betonte die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Wettbewerbs: „Die Elektrizitätswerke Schönau unterstützen den Wettbewerb, weil die großen Herausforderungen unserer Zeit es unabdingbar machen, dass sich Kinder schon früh mit den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.“