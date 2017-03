Wie gemacht für Anhänger von Liebesromanen ist das Erstlingswerk von Lara Schwende „Im Schatten der großen Liebe“. Die Autorin schreibt unter dem Pseudonym Lara Franziska, stammt aus Steinen und stellte ihr Werk in der „KaffeeMühle“ vor.

Steinen. Nahezu 400 Seiten Stoff sind geboten, ein Umfang, der sich als beachtlich werten lässt. Statt wie andere abends auszugehen, habe sie geschrieben, schmunzelte die Verfasserin. Der Inhalt birgt autobiografische Segmente, verpackt wurde das Ganze in eine gefühlsbetonte Handlung, ganz so, wie es die Klientel des herzerwärmenden Genres mag.

Nicht absprechen lässt sich der Hang der 24-jährigen zur romantischen Ader, was mit den ersten Seiten deutlich wird. Elena heißt die weibliche Protagonistin, die sich auf mehreren Kontinenten bewegt, ein abwechslungsreiches Dasein vor schillernder Kulisse führt. Bonbon an die Heimat: Abschnitte spielen in Steinen, auf der Tüllinger Höhe und in Basel.

Abschalten vom eigenen Alltag, das wünscht sich die Leserschaft von Liebesgeschichten für gewöhnlich. Die Geschichte führt mitten hinein in die Traumkulisse eines herrschaftlichen Anwesens in New Orleans, später geht’s in Metropolen wie London und Paris. Als Musikproduzentin tätig, zog es die deutschstämmige Elena in den US-Südstaat, wo bekanntlich die Wiege des Jazz steht (die Autorin besuchte das Londoner „College of Music“). In New Orleans trifft sie auf Ben, Verehrer Nr. zwei. Der dunkelhäutige Ben teilt sich mit Jugendliebe Lucas den Platz an Elenas Seite. Die Hauptfigur pendelt hin und her auf den Erdteilen, und trifft – natürlich überraschend – auf den unvergessenen Freund aus Jugendtagen. Elf Jahre hat sich das einstige Paar nicht gesehen. Es kommt, wie es kommen muss, und die Gefühle übernehmen häufig das Ruder.

Durchaus mit Spannungsbogen aufgebaut, birgt der Ablauf eine wechselhafte Szenerie bei der nötigen Kausalität. Gewürzt ist die Erzählung mit erotischen Passagen, ein Faktor, der sich mit der Offenheit der Verfasserin kreuzte, und der von einer gehörigen Portion Mut zeugt. Denn wem ist es schon schnuppe, wenn engen Angehörigen als Leserschaft Einblick gewährt wird in Sachen Liebesdinge? Ein Aspekt, dem sich auch namhafte Schriftsteller des Genres zu stellen haben, es sei denn, die eigene Identität bleibt unklar. Neben dieser Beherztheit also ist die Darstellung von enormer Intensität, gar Hingabe geprägt. Detailliert beschrieben wurden Schauplätze, die man sich bildhaft vorstellen kann, und weiter die Angewohnheiten Elenas, ihr Denken und Tun - dies in verschiedenen Altersstufen.

Für Mühlehof-Geschäftsführer Wolfram Uhl ging zweierlei mit der Lesung einher. Einerseits habe er sich über die Anfrage der ehemaligen Praktikantin gefreut, und zudem habe er ihren Auftritt mit Spannung erwartet. Uhl ließ es sich, genau wie Ute Engler von „Kunst und Kultur Steinen“ als Veranstalter, nicht nehmen, ein Exemplar mit Widmung von der tüchtigen Autorin zu erwerben – sie arbeite derzeit an mehreren Büchern, machte sie zum Abschluss Appetit auf weitere Lektüre.

Weitere Informationen: Erhältlich ist der Roman nur bei „amazon“ als e-book (3,99 Euro) und als Taschenbuch (11,90 Euro).