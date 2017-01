Bis zum 7. Januar probt das Landesjugendbarockorchester Baden-Württemberg im Ensemblehaus Freiburg mit Dozenten des Freiburger Barockorchesters.

Steinen . Der Probenarbeitsphase folgen Konzerte, unter anderem am Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Petruskirche in Steinen. Das Programm besteht laut Pressemitteilung aus dem 2. und 4. Brandenburgische Konzert von J.S. Bach, der Suite in g-Moll von G.P. Telemann und einer Streichersuite von J.P. Rameau.

Das Orchester entstand 2015, und schon jetzt gehören ihm Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg an, die als Preisträger oder durch Vorspiele ausgewählt wurden. Sie finden sich in intensiven mehrtägigen Orchester-Arbeitsphasen zusammen. Dabei erarbeiten sie mit international tätigen Barockmusik-Spezialisten Programme, die sie anschließend zur Aufführung bringen. Die Jugendlichen erlernen das Musizieren auf Instrumenten historischer Bauart direkt von den Profis, was zu hoher Qualität führt. Das Freiburger Barockorchester trägt aus ideellem Interesse die Schirmherrschaft für das Orchester. In dieser Arbeitsphase wurde das Landesjugendbarockorchester Baden-Württemberg vom Freiburger Barockorchester in das Ensemblehaus Freiburg eingeladen und von Mitgliedern des Freiburger Barockorchesters unterrichtet. Die Dozenten dieser Arbeitsphase sind Gerd-Uwe Klein (Gesamtleitung), Daniela Helm (Violine), Ulrike Kaufmann (Viola), Dmitri Dichtiar (Violoncello) und Carsten Lorenz (Cembalo).

Die Solisten des 4. Brandenburgischen Konzertes sind Julika Lorenz (Violine), Johanna Boehm und Thomas Dombrowski (Blockflöten), alle drei sind Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert. Beim 2. Brandenburgischen Konzert konnten als Gast die Solisten Pavel Janecek (Trompete) und Antoine Cottinet (Oboe) gewonnen werden. Die Solovioline wird von den drei Mitgliedern Hannah Armbruster (1. Satz), Cosima Heinrich-Schulze (2. Satz) und Lukas Roller (3. Satz) übernommen.

Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.