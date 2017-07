Steinen Bauchgrimmen wegen Schredderanlage

Steinen (jab). Grünes Licht für die Erweiterung eines Recyclingunternehmens im Gewerbegebiet an der Wiese: Bei drei Enthaltungen aus den Reihen der SPD und der Gemeinschaft billigte der Bau- und Umweltausschuss des Steinener Gemeinderats den Antrag der Firma, neben der bestehenden eine zusätzliche Recyclinghalle zu bauen, und in die bestehende Halle eine Schredderanlage einzubauen.

Die neue Halle soll auf einer Grundfläche von 38 auf 65 Meter entstehen und hat damit in etwa die Ausmaße des bestehenden Nachbargebäudes, wird mit einer Firsthöhe von gut zehn Metern aber etwa einen Meter niedriger. Der Neubau soll die Baugrenze im Süden (in Richtung Bundesstraße) um etwa fünf Meter überschreiten; das aber sei absolut vertretbar, so Patrik Riesterer vom Bauamt. Das zumal, als vergleichbare Pläne im Jahr 2007 vom Landratsamt schon einmal genehmigt wurden. Wegen des mittlerweile verstrichenen Zeitraums war diese Genehmigung allerdings inzwischen verfallen und musste nun noch mal neu erteilt werden.

Wesentlich mehr Bauchgrimmen machte da die geplante Schredderanlage in der bestehenden Halle. Knackpunkt sind Lärm und Staub, die diese Anlage mit sich bringen wird. Das zumal, als das Recyclingunternehmen auf Höhe des geplanten Neubaugebietes „Alte Weberei“ liegt (wenngleich getrennt durch Wiese- und Bahnhofstraße). Vor diesem Hintergrund war ein Antrag im vergangenen Jahr abgelehnt worden: Ein Gutachten hatte den damals durchaus vorliegenden Bebauungsplanentwurf schlicht nicht berücksichtigt. Das wurde nun nachgeholt, indem vor allem die „Lärmauswirkungen auf die schutzbedürftige Nachbarschaft“ neu untersucht wurden. Ergebnis: Werden die Schallschutzmaßnahmen konsequent berücksichtigt, kann ein „unzulässiger Immissionseintrag ausgeschlossen werden“. Eben hier meldete Rudolf Steck namens der SPD-Fraktion Bedenken an: Das Gutachten fordert beispielsweise die Einhaltung einer Schredder-Betriebszeit von maximal zwei Stunden am Tag sowie das konsequente Schließen der Türen. Das sei „komplett betriebs- und praxisfremd“, so Steck. Auch der Austritt von Gerüchen lasse sich schlecht steuern. Bürgermeister Gunther Braun räumte ein, dass es wichtig sei, die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren.

Am Rande der Debatte über die Erweiterungspläne gab es ein wenig Unmut über das Vorgehen der Verwaltung. Diese hatte das umfangreiche Gutachten unterm Stichwort Papiersparen pro Fraktion nur einmal vervielfältigt und jeweils an die Fraktionsvorsitzenden geschickt; von dort war es offenbar nicht in jedem Fall an die Ausschussmitglieder weitergelangt. Die Verwaltung sagte zu, dies künftig wieder anders zu handhaben. Grundsätzlich sei dies ein „gutes Thema für das elektronische Ratsinformationssystem, merkte Bauamtsleiter Thurn an. Dies ist in Steinen schon lange in der Diskussion, aber noch nicht eingeführt.