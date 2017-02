Steinen (os). Altgemeinderat Hans-Jochen Dannappel feiert am heutigen Samstag seinen 75. Geburtstag.

Geboren am 25. Februar 1942 in Ebenrode (ehemals Ostpreußen), studierte Dannappel nach dem Abitur Chemie in Karlsruhe. Nach der Promotion fand Dannappel Arbeit bei einem großen Basler Chemieunternehmen, das ihn in der Patentabteilung beschäftigte. Ein Jahr lang pendelte Dannappel an den Wochenende zwischen Karlsruhe und Basel. 1974 zog die Familie nach Inzlingen und 1979 nach Steinen. Obwohl beruflich stark beansprucht, blieb ihm dennoch Zeit für seine Kakteenzucht, das Skifahren – zunächst beim TV Inzlingen und später beim TuS Höllstein – sowie für die Kommunalpolitik.

Dannappels kommunalpolitisches Engagement hatte bereits mit der so genannten Bürgerliste begonnen. 1988 rief der Patentanwalt dann die Freien Wähler wieder ins Leben, deren Vorsitz er bis 1995 inne hatte. Dannappel war nicht nur Vorsitzender der Freien Wähler, sondern auch deren Fraktionssprecher im Gemeinderat, in den er 1984 als Nachrücker kam. Bis 1996 saß Dannappel im Gemeinderat von Steinen. Dann schied er aus dem Gremium aus, weil er von seiner Firma temporär nach Japan versetzt wurde.

Eine interessante Zeit sei es gewesen, erinnert sich der Jubilar an die Arbeit im Gemeinderat, an die gute Zusammenarbeit auch mit Bürgermeister Herbert Stumböck. Stumböck hatte ihm bei der Verabschiedung attestiert, ein belebendes Element des Gemeinderats gewesen zu sein.

Beruflich blieb Hans-Jochen Dannappel bis zum Ruhestand 2008 als Patentanwalt beim Basler Chemiekonzern. Schon während seines Berufslebens betrieb Dannappel seine weithin bekannte Kakteenzucht. Im Ruhestand wurde das Reisen im damals angeschafften Wohnmobil zum intensiv gepflegten Hobby. In der Kegelrunde, die einst aus Mitgliedern des Gemeinderats entstand, dem Skifahren (bis vor einigen Jahren) und den täglichen Spaziergängen mit dem Hund hält sich Hans-Jochen Dannappel fit. Und auch die Kommunalpolitik hat ihn 20 Jahre nach seinem Ausscheiden nicht losgelassen: In der Agendagruppe „Siedlungsentwicklung und Mobilität“ bringt sich der Jubilar ein. Der Geburtstag wird heute mit seiner Frau Ursula, die er 1967 während des Studiums geheiratet hatte, im Kreise der Familien der drei Kinder und zwei Enkel in Steinen gefeiert.