Zufriedene Leser, steigende Besucher- und Ausleihzahlen, gutes Medienangebot – so lautet das Fazit für das Jahr 2016 in der Bibliothek Steinen.

Steinen. „Wir haben am 20. Dezember den 10 000sten Besucher begrüßen dürfen. So viele Leser hatten wir noch nie in einem Jahr“, freut sich Andrea Schäfter von der Bibliothek Steinen. Damit knüpft die Bücherei an den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre an. Insgesamt kamen 10 102 Personen in die Bibliothek, 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 47 Prozent der Leser sind Kinder unter zwölf Jahren. 9 000 Euro wurden im Jahr 2016 für neue Medien ausgegeben. Am Ende des Jahres nannte die Bibliothek 7 355 Medien ihr Eigen.

Bei den Kinderbüchern wurden am häufigsten die Bände aus der Reihe „Das magische Baumhaus“, die Bilderbücher über die verrückte Zauberin Zilly und Sachbücher über Pferde, Hunde und Katzen ausgeliehen. Bei den CDs waren die Abenteuer der „Drei Ausrufezeichen“ am begehrtesten. Dauerbrenner bei den Comics sind „Die Schlümpfe“. Erwachsene griffen am meisten zu Samuel Kochs „Rolle rückwärts“ und dem Roman „Die Stimmen über dem Meer“ von Bettina Storks. Großen Anklang fanden auch die DVDs. Hier waren die Spitzenreiter des Jahres die Verfilmung von „Bibi und Tina – Jungs gegen Mädchen“, sowie der Kinohit „Frau Müller muss weg“. Insgesamt wurden 34 348 Ausleihen verzeichnet.

Neben der normalen Ausleihe liegt das Hauptaugenmerk der Bibliothek Steinen auf der Kooperation mit den Kindergärten und Grundschulen der Gemeinde, ist doch die Leseförderung ein elementarer Baustein in der Entwicklung der Kinder. Elf Klassen besuchen die Bibliothek Steinen regelmäßig, in der Dora-Merian-Kindertagesstätte findet einmal im Monat ein Lesevormittag statt. Insgesamt fanden so 98 Veranstaltungen für Schul- und Kindergartenkinder in 2016 statt, was einer Steigerung von 35 Prozent zum Vorjahr entspricht. Auch im Jahr 2017 werden diese Aktionen fortgesetzt.

Über die Bibliothek und Neuerscheinungen im Besonderen kann man sich unter www.steinen.de auf dem Laufenden halten.

Weitere Informationen: Öffnungszeiten der Bibliothek Steinen sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr sowie Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr.