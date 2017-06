Steinen Brunnen als Schandfleck

19:50 Trump richtet scharfe Worte an Nordkorea

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich in scharfen Worten an Nordkorea gewandt. Das "Zeitalter der strategischen Geduld" mit Pjöngjang sei vorüber, dieser Ansatz sei gescheitert. Das sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Die USA behielten sich das Recht vor, sich selbst und ihre Verbündeten zu verteidigen. Der Konflikt mit dem kommunistisch regierten Land gilt als einer der weltweit gefährlichsten. Nordkorea treibt gegen internationalen Widerstand ein Atom- und Raketenprogramm voran.

19:46 Auto rammt Sicherheitsbarrieren vor Moschee bei Paris

18:53 Messerattacke auf Touristen in Tunesien - "Kein Terror"

Tunis - Zwei Urlauberinnen sind auf einem Markt in Tunesien niedergestochen worden. Eine 51-Jährige und ihre 27-jährige Tochter seien in der Mittelmeerstadt Nabeul unterwegs gewesen, als sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen wurden. Krankenhauspersonal sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die jüngere Frau schwer verletzt worden sei und operiert werden musste. Beide Opfer seien stabil. Sie stammen nach Angaben aus tunesischen Sicherheitskreisen aus Sachsen-Anhalt. Behörden zufolge handelt es sich nicht um einen Terrorangriff. Der Festgenommene sei ein geistig verwirrter Mann.

18:48 Hamburger Polizei genehmigt G20-Protestcamp - Schlafen tabu

17:51 IS-Bastion Al-Rakka komplett umzingelt

Beirut - Die IS-Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien ist von Gegnern der Terrormiliz komplett umzingelt worden. Den IS-Kämpfern sei der letzte Fluchtweg aus ihrem Kontrollgebiet abgeschnitten worden. Das teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Quellen mit. Laut Institute for the Study of War sind in der Stadt 50 000 bis 100 000 Zivilisten eingeschlossen. Kurdischen Quellen zufolge befinden sich noch gut 4000 IS-Kämpfer in Al-Rakka. Die Eroberung könnte Beobachtern zufolge Wochen, vielleicht auch Monate dauern.