Steinen-Höllstein. Am Mittwoch, 15. Februar, öffnet um 14.30 Uhr in Höllstein im Bernhardheim das Café „Gott sei Dank“ wieder seine Türen. Diese Initiative ist ein Nachmittagsangebot für ältere Bürger. Eine Gruppe von Frauen aus der Kirchengemeinde sorgt für das leibliche Wohl der Gäste und unterhält mit einem kleinen Programm. Der Treffpunkt Café „Gott sei Dank“ findet regelmäßig an jedem dritten Mittwoch im Monat im Bernhardheim der katholischen Kirchengemeinde statt. Sollte ein Fahrdienst benötigt werden so ist Anneliese Peters, Tel. 07627 / 1823, die Ansprechpartnerin.