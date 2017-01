Seinen 80. Geburtstag kann heute in Steinen Rolf Meyer, besser bekannt als „de Meyer Beck“, feiern.

Steinen (os). Geboren wurde Rolf Meyer am 14. Januar 1937 als Sohn der Steinener Bäcker- und Konditorfamilie Meyer. Diese betrieb seit 1904 an der Ecke Lörracher Straße/Neumattstraße eine Bäckerei mit Café und hatte daneben auch Fremdenzimmer. Rolf Meyer erlernte in Lörrach zunächst das Bäcker- und später das Konditorhandwerk und trat dann in den elterlichen Betrieb ein.

Noch während seiner Ausbildung hatte Rolf Meyer Liselotte Klumb aus Weil am Rhein kennengelernt. 1959 wurde geheiratet; die junge Familie, zu der bald zwei Töchter und zwei Söhne gehörten, arbeitete gemeinsam in Bäckerei und Café.

1968 übernahm Rolf Meyer gemeinsam mit seinem Bruder Hansdieter den elterlichen Betrieb, der sechs Mitarbeiter zählte. Rolf Meyer war Bäcker und Konditor mit Leib und Seele. Seine Ehefrau unterstützte ihn, besonders als Bruder Hansdieter 1988 ausschied. Rolf Meyer war nicht nur dem Bäcker- und Konditorhandwerk in seiner traditionellen Form verpflichtet; er stellte die Backmischungen bis zur Aufgabe des Betriebs 2003 selbst her. Schon in den 70er Jahren gab es beim „Meyer Beck“ Vollkornprodukte. Das sei damals von manchem Kollegen belächelt worden, habe sich aber durchgesetzt, erzählt Rolf Meyer.

Die Arbeit als Bäcker habe ihm und seiner Frau stets Freude bereitet, auch der Kontakt mit den Kunden, so der Jubilar. Auch die ungewöhnlichen Arbeitszeiten – Aufstehen um 1 Uhr in der Früh, Arbeitsbeginn in der Backstube um 2 Uhr – hätten ihn nie schrecken können. Zeit fürs Vereinsengagement blieb, von der Mitgliedschaft im Musikverein Steinen abgesehen, nicht. Allerdings hatte man, so erzählt der sehr rüstige Jubilar, sportliche Hobbys: Skifahren im Winter, Radfahren und später Surfen am Schluchsee in der warmen Jahreszeit – alles gemeinsam mit den Kindern. Dazu kam die Arbeit im Garten und im Eigenheim. Das Spielen auf der E-Orgel, die Gartenarbeit, Spaziergänge und Radfahren halten Rolf Meyer heute fit. Gerne kocht und backt der Jubilar gemeinsam mit seiner Frau, und natürlich schaut er immer mal vorbei im Bäckerei-Café, das seit einigen Jahren ganz im Sinne der Familie Meyer von einem Lörracher Kollegen als Filialbetrieb geführt wird.

Zum heutigen runden Geburtstag erwartet Rolf Meyer den Musikverein Steinen zu einem Geburtstagsständchen; danach wird im Kreise der Familie gefeiert.