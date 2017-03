Steinen Demokratie lebt vom Ehrenamt

Steinen-Höllstein (hp). Mit großem Idealismus und dem Bewusstsein, dass Demokratie vom Ehrenamt lebt, hat Günter Senn schon früh Verantwortung übernommen. Am Sonntag feiert der Industriefachwirt im Ruhestand seinen 70. Geburtstag.

Geboren wurde Günter Senn am 19. März 1947 in Bürchau. Nach der Schule absolvierte Senn eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete zunächst für eine Schopfheimer und danach rund 40 Jahre bis zur Pensionierung bei einer Maulburger Firma.

Senns kommunalpolitisches Engagement begann 1983, als er nach dem Wegzug von Karl Ehret in den Gemeinderat nachrückte. Ein Jahr später war Senn bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Steinener Gemeinderat. Immer wieder erhielt Senn bei den Kommunalwahlen den Wählerauftrag der Bürger, ihre Interessen im Kommunalparlament zu vertreten; lediglich in der Legislaturperiode von 2009 bis 2014 blieb ihm der Einzug ins Kommunalparlament aufgrund einer geänderten Sitzverteilung verwehrt.

Als Senn 2003 für zwanzigjährige Gemeinderatstätigkeit geehrt wurde, würdigte Bürgermeister Rainer König seine Umsicht und die „perfekte Verbindung von Nachdenken und Tun“. König nannte Senn einen konstruktiven Mitdenker, der bestens vorbereitet in die Beratung der Tagesordnungspunkte einsteige und mit Weitsicht die Themen sichte, die Tragweite abschätze, die Chancen bewerte und dann seine Sichtweise ruhig und sachlich vortrage. Senns kommunalpolitisches Wirken wurde einmal so beschrieben: „Wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß.“ Vor allem im Bau- und Umweltausschuss hat Senns Wort als Spezialist in Baufragen Gewicht. Am Herzen liegt ihm die Grundversorgung in der Flächengemeinde und die Unterstützung von Gewerbe und Handel bei der Ansiedlung und Weiterentwicklung.

Senns gesellschaftliches Engagement reicht aber weit über die Gemeinderatstätigkeit hinaus. Der Gesangverein Bürchau konnte sich wie der Gesangverein Höllstein, der Gesangverein Wieslet, der Männerchor Steinen, der Frauenchor Steinen und der Musikverein auf sein Aktiv- beziehungsweise Passivmitglied verlassen. Darüber hinaus ist Günter Senn Mitglied der Frösche-Clique Höllstein, der Arbeiterwohlfahrt Steinen und des SPD-Ortsvereins.

In die SPD war Senn bereits 1974 in Schopfheim eingetreten, um etwas bewegen zu können. Seit dem Umzug nach Höllstein im Jahr 1975 gehört er dem Ortsverein Steinen-Höllstein an. Neben all dem ehrenamtlichen Engagement bleibt noch Zeit für das Heimwerken, einem Hobby Senns.