Steinen (os). Ihren 80. Geburtstag feiert heute Johanna Pantos, geborene Hüttlin. Geboren wurde die Jubilarin als eines von sechs Kinder am 27. Dezember 1936. Nach der Schule absolvierte Johanna Hüttlin eine kaufmännische Lehre beim damaligen Großversandhaus Schöpflin in Lörrach. Nach der Ausbildung arbeitete sie bis zur Geburt ihrer Tochter aus erster Ehe bei der Sparkasse Lörrach. Mitte der 60er Jahre übernahm sie dann eine Halbtagsstelle als Sekretärin bei der Firma Merian in Höllstein. Daraus wurde bald eine Ganztagsstelle; später arbeitete sie in leitender Position im Vertrieb der Firma Merian und später in der Lauffenmühle. 27 Jahre arbeitete sie in dem Höllsteiner Unternehmen, musste den Niedergang des Textilunternehmens miterleben und 1992 den ans Herz gewachsenen Betrieb mit „abwickeln“. „Wir waren ein sehr gutes Team, die Geschäftsführung und die vielen Mitarbeiter bei Merian und Lauffenmühle. Es hat weh getan, dass es mit dem Betrieb zu Ende ging“, sagt die Jubilarin rückblickend. Es seien sehr erfüllende Arbeitsjahre gewesen, so Johanna Pantos weiter.

Nach dem Aus des langjährigen Arbeitgebers fand Johanna Pantos keine Arbeitsstelle mehr; wegen gesundheitlicher Einschränkungen ging sie in den Ruhestand. In der beruflich aktiven Zeit hatte sie trotz der hohen zeitlichen Belastung gemeinsam mit ihrem zweien Mann Peter Pantos, den die Jubilarin 1983 geheiratet hat, einen großen Freundes- und Bekanntenkreis gepflegt. Außerdem war sie viele Jahre lang Beitragskassiererin des evangelischen Alten- und Krankenpflegevereins. In den letzten Jahren machten gesundheitliche Probleme Johanna Pantos zu schaffen. Die Familie, die Freunde und Bekannten gaben Kraft, diese zu bewältigen, sagt Johanna Pantos dankbar.

Ihren Humor hat sich Johanna Pantos trotz gesundheitlicher Einschränkungen bewahrt. Und sie ist froh darüber, sich nach wie vor selbst versorgen zu können und ihren Hobbys Kochen und Handarbeiten nachgehen zu können.