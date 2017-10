Steinen Den Wald fest im Blick

Um den Wald, seine Nutzung und Entwicklung, ging es in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Im kommenden Jahr ist für Hägelberg ein deutlich größerer Holzeinschlag geplant.

Steinen-Hägelberg (gpn). In der Rückschau konnte Forstrevierleiter Volker Resnik vermelden, dass der Mittlere Hauptweg beim Friedhof kürzlich für 23 000 Euro saniert wurde. Nach Begehung vor Ort sei die Entscheidung gefallen, sich bei der Instandsetzung der Schwarzdecke auf das eingebrochene obere Wegstück zu konzentrieren und diesen Abschnitt mit einer dickeren Tragdeckschicht auszuführen, auf einem entsprechend regulierten Untergrund.

„2018 ist für uns vom Forst der Beginn einer neuen Planungsdekade“, erläuterte Volker Resnik, aufgrund von Wald-Begehungen, Kartierungen und Zusammenführung der Ergebnisse werde aktuell die Grundlage geschaffen für die Planung des forstinternen Betriebsgeschehens für die kommenden zehn Jahre. Der Planungsvorschlag soll Anfang 2018 dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden. „Was den Hieb anbelangt, wollen wir uns 2018 auf den Hägelberger Wald konzentrieren“, führte der Forstrevierleiter aus. Vorgesehen seien hier 2860 Festmeter Einschlag (2017: 1800 Fm), das entspricht 42 Prozent des Gesamteinschlags im Gemeindewald (insgesamt 6800 Fm). Mit 80 Festmetern pro Hektar ist das ein sehr moderater Eingriff im Hägelberger Wald. Pflanzungen und Schutzmaßnahmen sind im „großen Gemeindewald“ Hägelberg im kommenden Jahr keine vorgesehen, bei der Waldpflege sollen vor allem die vom Sturm „Lothar“ in Mitleidenschaft gezogenen Flächen bearbeitet werden.

Auf Nachfrage von Ortschaftsrätin Anja Ott nach den durch Pilzbefall massenhaft absterbenden Eschen entgegnete Volker Resnik, dass dies nicht besser geworden sei. Mit einem Anteil der Eschen von nur fünf Prozent am Gemeindewald sei das Problem hier aber nicht ganz so relevant. Zur Sicherheit fälle man Eschen vor allem an Straßen. Von den Finanzen her strebt der Forstplan für den gesamten Gemeindewald Steinen 2018 einen Überschuss von 30 000 Euro an (2017: 50 000). Insbesondere die Kosten für die Holzernte sind mit 150 000 Euro höher veranschlagt (2017: 141 000 Euro), geschuldet einer Intensivierung der zeitaufwendigen Schlagpflege, also den Aufräumarbeiten nach einem Hieb.

Zwei Bauanträge für Wohnhäuser mit Garage in der Unteren Dorfstraße beziehungsweise Rechbergstraße wurden vom Ortschaftsrat jeweils einstimmig befürwortet.

Einen herzlichen Dank für die Unterstützung bei der Einweihungsfeier des Dorfgemeinschaftshauses richtete Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler an den Ortschaftsrat und besonders an Dieter Trinler für die Koordination der Eigenleistungen, sowie an alle Helfer und Unterstützer: „Ich bin stolz auf euch und unser Dorf.“ Für die neue Sport- und Begegnungsstätte wird ein Hallenwart in Teilzeit gesucht.