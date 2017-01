Steinen. Nicht überall im ländlichen Raum sind Einrichtungen zur augenärztlichen Versorgung, insbesondere für ältere Menschen, gut erreichbar. Aus diesem Grund haben die Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikum Freiburg, die Blinden- und Sehbehindertenstiftung Südbaden, das Augennetz Südbaden, und das Blindenheim Freiburg gemeinsam das Projekt „Augen-Bus“ ins Leben gerufen. Der „Augen-Bus“ transportiert eine fahrbare augenärztliche Untersuchungseinrichtung und enthält eine Grundausstattung an Sehhilfen und weiteren Hilfsmitteln. Die Diagnostik, die Sehhilfenberatung sowie die Sozialberatung werden jeweils von einem oder mehreren kompetenten Ansprechpartnern übernommen. Der „Augen-Bus“ wird in einem Rotationsverfahren an zentralen Punkten in Ortschaften für jeweils einen Tag zur Verfügung stehen.

Am Donnerstag, 19. Januar, kommt der „Augen-Bus“ nach Steinen und macht dort im Haus der Sicherheit in der Lörracher Straße 45 von 10 bis 15.30 Uhr Station.

Die Untersuchung und Beratung findet in barrierefreien Räumlichkeiten statt. Kernpunkt des Projektes ist die ambulante Beratung von Personen, die erblindet oder schwer sehbehindert sind. Der Service ist laut Pressemitteilung für Menschen gedacht, die durch ihren Wohnort in entlegenen Regionen keine Möglichkeit haben, eine zeitnahe Untersuchung in einem Fachzentrum für Augenheilkunde durchführen zu lassen.