„Der Pakt der Flößer“ heißt der neue Roman des in Hägelberg lebenden Journalisten und Autor Ralf H. Dorweiler, der am 16. Februar erscheint.

Steinen-Hägelberg. Ralf H. Dorweiler, geboren 1973 in der Nähe von Frankfurt am Main, hat in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Danach ging er, seinen breitgestreuten Interessen und Talenten entsprechend, verschiedensten Tätigkeiten nach, vom Schauspieler bis hin zum Manager von Callcentern. Mittlerweile lebt Ralf H. Dorweiler in Hägelberg, wo er als Redakteur bei einer Tageszeitung arbeitet. Er ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Bisher sind von ihm sieben Romane aus der Schlaicher-Reihe, ein ungewöhnlicher Reiseführer mit 111 Orten im Schwarzwald, die man gesehen haben muss, und mehrere Kurzgeschichten in Krimianthologien erschienen. Neu ist jetzt der historische Roman „Der Pakt der Flößer“. Ein weiterer Roman in diesem Genre befindet sich bereits in Arbeit.

Das Buch handelt vom Flößersohn Jacob, der darauf brennt, die Welt zu entdecken. Als die Wolfacher mit einer gewaltigen Holzlieferung nach Amsterdam aufbrechen, ist auch er mit an Bord des riesigen Holländerfloßes. Ungezähmte Naturgewalten und skrupellose Widersacher machen die Fahrt zu einem gefährlichen Abenteuer. Doch auf Jacob wartet noch eine andere Herausforderung: die Liebe zur schönen Kaufmannstochter Isabella, die einem Händler aus Amsterdam versprochen ist.

Der Roman spielt Ende des 17. Jahrhunderts und verfügt über drei Handlungsstränge, die sich im Laufe der Handlung immer mehr verflechten: Ein Teil der Handlung spielt im Schwarzwald, ein wichtiger Abschnitt ist die Reise über den Rhein mit Stationen in vielen der Rheinstädte, in Amsterdam erfolgt schließlich ein furioses Finale, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ralf H. Dorweiler wird seinen neuen Roman bei Lesungen in der Region vorstellen, darunter am 22. März, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule Steinen. Veranstalter ist die Volkshochschule Steinen in Kooperation mit der Bibliothek Steinen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Weitere Informationen: Der Pakt der Flößer; Bastei Lübbe, Köln; Erscheinungsdatum 16. Februar; 558 Seiten; 11 Euro (Taschenbuch); auch als E-Book erhältlich.