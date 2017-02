Steinen (gd). Mit einem Lied wurde die Generalversammlung des Frauenchors Steinen im „Mühlehof“ eröffnet. Für den Chor war das vergangene Jahr, wie Dirigentin Ines Kiefer betonte, ein „Kaiser-Jahr“. Der vor 40 Jahren gegründete Chor hatte das Werk „Carmina Burana“ von Carl Orff unter der Leitung von Herbert Kaiser gleich zweimal aufgeführt, einmal im Burghof Lörrach und in der Silberberghalle in Todtnau. Das sei, so Vorsitzende Manuela Plattner, das Hauptereignis des Frauenchors gewesen. Sie begrüßte die anwesenden Chormitglieder und die anwesenden Vertreter des Gemeinderats.

Berichte

Zunächst gedachten alle Anwesenden der drei im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder. Christiane Voß verlas den Protokollbericht, Barbara Asal den Kassenbericht. Für die Kassenprüfung bestätigte Renate Scheller eine einwandfreie Finanzverwaltung. Der Frauenchor zählt zurzeit 55 Aktiv- und 79 Passivmitglieder. Es waren im vergangenen Jahr insgesamt sechs Auftritte zu bewältigen. Der durchschnittliche Probenbesuch betrug 77 Prozent. In den 49 Singstunden hatten Gisela Diether und Barbara Asal nie gefehlt, die dafür mit einem Präsent geehrt wurden. Präsente bekamen auch die Dirigentin Ines Kiefer und die Pianistin Claire Wöhrle. Ebenso mit Dank und Geschenken bedacht wurden die Notenwartinnen. Dirigentin Ines Kiefer ermunterte alle zu pünktlichem und regelmäßigem Probenbesuch, um im Herbst dem Kirchenkonzert in Steinen und dem Auftritt am kommenden Sonntagmorgen (12. Februar) in Lörrach bei der Verleihung des Alemannen-Rings gewachsen zu sein.

Satzungsänderung

Der Satzungsänderung über die Zweckbestimmung des Chores stimmten alle zu. In der neuen Fassung heißt es: „Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes ’Steuerbegünstigte Zwecke’ der Abgabenordnung.“ Im Sommer wird der Frauenchor seinen Jahresausflug nach Bayern unternehmen, in die Heimat der früheren Vorsitzenden Hildegard Hiemer. Nach den Dankesworten der Vorsitzenden Manuela Plattner an alle Anwesenden beendete ein Schlusslied die offizielle Generalversammlung.

Wahlen

Nachdem Gemeinderat Christof Gebhardt in Vertretung des Bürgermeisters die Grüße des Gemeinderates überbracht hatte, leitete er die Wahlen, wobei die Gemeinderäte Rudolf Steck und Andreas Asal assistierten. Einstimmig gewählt wurden: Silvia Strütt als zweite Vorsitzende, Ria Kramer als Schriftführerin, Ursel Friedlin als zweite Kassiererin, Monika Hüttlin als Beisitzerin für zwei Jahre und Waltraud Lais als Beisitzerin für ein Jahr.