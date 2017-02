Von Vera Winter

Steinen-Hüsingen. Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr hielt der Gesangverein Hüsingen im Rahmen seiner Generalversammlung im Bürgerhaus.

In einem knappen Abriss rief Vorsitzender Wolfram Wagner den Jahresverlauf des Gesangvereins Hüsingen in Erinnerung. Dirigent Dieter Waibel holte zu den einzelnen gesanglichen Anlässen etwas weiter aus. Er wunderte sich über mehrere Chöre, die auf die Einladung zur Mitwirkung am „Rebenfest“ nicht reagiert hatten. Ein dickes Dankeschön zollte er den Kindergartenkindern und deren Eltern, Leiterin Michaela Sender del Castillo und Musikerzieherin Stephanie Bauer, die beim „Winterzauber“ mitwirkten. Enttäuscht war er, dass kein gemischter Chor zustande kam. Zusammen mit dem Eichener Chor traten die Hüsinger Männer beim Sommerfest in Maulburg auf.

Für die gemeinsamen Proben mit Eichen schlug der Chorleiter ein paar Sonntage im Jahr vor, die man als „Frühschoppen-Singstunden“ titulieren könnte. Gefallen hat ihm das „Seniorenchörli“, das ad hoc beim Adventskaffee des Krankenpflegevereins ein paar Lieder vortrug. Waibel freute sich über drei neue Sänger. Zusätzlich zum großen Dorffest vom 20. bis 23. Juli auf dem Müsler wünschte er sich im Herbst eine Art „Brunnenfest“ mit mehreren Chören.

Von Leo Manthei erfuhren die Mitglieder, dass ein solider Kassenstand herrscht – nicht zuletzt dank der Zuwendung des Fördervereins des Gesangvereins Hüsingen. Jürgen Schäfer, der mit Karl-Heinz Winter die Kasse geprüft hatte, konnte die Korrektheit bestätigen und Entlastung empfehlen. Für Ortsvorsteher Holger Sutter war die Entlastung eine einfache Aufgabe. Er dankte dem Chor für die Umrahmungen vieler Anlässe im Dorf.

In seinem Schlusswort betonte Vorsitzender Wolfram Wagner, wie gut ihm die Singstunden in Hüsingen gefallen – und das nicht nur wegen des Singens. Wie zur Bestätigung fanden sich die Sänger zum Abschluss der Generalversammlung an einem Tisch zusammen und sangen ungezwungen noch ein paar Lieder.

Unter der Leitung von Ortsvorsteher Holger Sutter wurde der Vorstand komplettiert und präsentiert sich nun wie folgt: Vorsitzender Wolfram Wagner, zweiter Vorsitzender Michael Winter, Schriftführer Manfred Würger, Kassierer Klaus Kessler.

Ehrungen bei der Generalversammlung des Gesangvereins Hüsingen durften die fleißigen Singstundenbesucher entgegennehmen. Nur einmal fehlte Walter Kessler, zweimal Hugo Sturm und Max Kibiger, dreimal Achim Hottinger und Günther Sutter. Präsente gab es auch für die Notenwarte, den Hallenwirt die von auswärts kommenden und die neu hinzugekommenen Sänger sowie für Dirigent Dieter Waibel und Ehefrau Anita.