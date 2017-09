Steinen „Der zweite Blick“

Steinen. Macht und Pracht lautet in diesem Jahr das Motto des „Tags des offenen Denkmals“ am 10. September. Seit die Christuskirche (Gulbranssonkiche) in der Neumattsiedlung unter Denkmalschutz steht, ist sie an diesem internationalen Denkmaltag für die Öffentlichkeit zugänglich, jeweils mit einem kleinen Rahmenprogramm, Kirchenführungen und Bewirtung. Der Förderverein Gulbranssonkirche Steinen bereit mit Blick auf den „Tag des offenen Denkmals“ eine Ausstellung unter dem Titel „Der zweite Blick“ vor. Künstler, Maler und Forografen sind eingelagen, die Öffentlichkeit an ihrem Blick auf oder in die Gulbranssonkirche teilhaben zu lassen. Wer sich an der Ausstellung beteiligen möchte, kann sich beim Pfarrbüro (Tel. 0727/2301) oder Christel Mohr (Tel. 07627/8800) informieren.