Steinen. Der evangelische Krankenpflege- und Diakonieverein hat seine Generalversammlung am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr in der Wiesentalhalle. Auf der Tagesordnung stehen auch Wahlen. Musikalisch umrahmt die Versammlung „Gisealla“ mit Akkordeonmusik. Für ältere Mitglieder, die von zu Hause abgeholt werden möchten, wird ein Fahrdienst eingerichtet. Wer diesen Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, wendet sich an Sheila Pietsch, Tel. 07627/ 494.