Hemdglunki und Amtsenthebung: Die Amtsenthebung von Bürgermeister Gunther Braun mit Hemdglunki-Umzug findet am 23. Februar („schmutziger Dunschdig“) beim Steinener Rathaus statt. Um 18.30 Uhr ist Amtsenthebung, um 19 Uhr der Umzug durch Steinen.

Umzug: Der Sonntagsumzug wird am Fasnachtssonntag, 26. Februar, in Höllstein stattfinden. Der Umzug startet um 14.11 Uhr.

Kinderfasnacht: Die Kinderfasnacht mit Kinderball ist am Rosenmontag, 27. Februar, um 13.30 Uhr beim Schulhof Kanderner Straße in Steinen, um 14 Uhr beim Lindenplatz in Höllstein.

Fasnachtsverbrennung: Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, findet um 20 Uhr auf dem Marktplatz Steinen die Fasnachtsverbrennung statt.

Schlüsselrückgabe und Heringsessen: Am Aschermittwoch, 1. März, ist um 10 Uhr Schlüsselrückgabe im Rathaus, danach Trauermarsch durchs Dorf mit anschließendem Heringsessen im „Ochsen“.

Buurefasnacht Weitenau: Vorbei ist die Narretei dann aber trotzdem noch nicht. Am Donnerstag, 2. März, laden die Chloster Wittnauer Mühlichnächte zu ihrem Buure-Hemdglunki in die Gemeindehalle ein und am Freitagnachmittag zur Buure-Kinderfasnacht.

Fasnachtsfeuer: Am Buurefasnachts-Sonntag, 5. März, beginnt um 19 Uhr der Abmarsch zum Fasnachtsfeuer am Hang oberhalb des Steinenbachs am Storchebänkli. Unweit davon wird das Feuer brennen.

Steinen-Höllstein (os). Mit der Teilnahme an den VON-Treffen und Umzügen in Zell im Wiesental, Oberharmersbach und Hausen haben sich die Steinener Fasnächtler aus der Narrenzunft Steinen-Höllstein und ihren Mitgliedscliquen Häfnetgeister, Fasnachtsgesellschaft Maiechäfer und Frösche mit Guggemusik warm gelaufen für die Kampagne 2017, die am Wochenende in ihre „heiße Phase“ tritt.

Geboten wird bis Aschermittwoch, 1. März, ein straffes Programm mit zahlreichen Veranstaltungen, die weitgehend im gewohnten Rahmen ablaufen, wie das Führungstrio Julia Burger, Dieter Volz und Marco Baumann betont. Einige Neuerungen hat man aber für den Zunftabend auf der Agenda, sagt das Trio.

Der diesjährige Zunftabend, der am 18. Februar ab 20.11 Uhr über die Bühne der Wiesentalhalle gehen wird, soll heuer nicht nur unter dem Fasnachtsmotto „Goht’s no“ stehen, sondern hat mit „Olympia“ ein zweites Motto. „Es wäre schön, wenn die Gäste entsprechend närrisch gekleidet kämen“, sagt der erfahrene Fasnächtler Dieter Volz, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Burger und Baumann auch als Regisseur fungiert. Damit der Zunftabend attraktiver wird und mehr Gäste anlockt als in den Vorjahren, arbeitet die Narrenzunft erstmals mit dem Caterer Hug zusammen. „So können wir ein interessantes, abwechslungsreiches Angebot an Speis und Trank machen und uns auf die Auftritte konzentrieren“, so Dieter Volz. Damit das eigentliche närrische Programm sitzt, hat das Regie-Trio in diesem Jahr zwei zusätzliche Proben anberaumt.

Der Vorverkauf für den Zunftabend ist am Samstag, 11. Februar, ab 10 Uhr bei der Sparkasse im Ortskern. Verbunden wird der Vorverkauf mit dem Narrenzunft-Grillstand zugunsten der DRK-Weihnachtshilfe.

Gegrilltes und Getränke gibt es bereits ab 9 Uhr. Ab Montag, 13. Februar, ist Zunftabend-Vorverkauf zu den üblichen Geschäftszeiten bei Aprell-Lauppe in Steinen und beim „Kleinen Friseurladen“ in Höllstein. Natürlich gibt es auch Karten an der Abendkasse. Am Sonntag, 13. Februar nehmen die Steinener Cliquen am großen Narrentreffen in Rheinfelden teil.

Am Sonntag nach dem Zunftabend, also am 19. Februar, ist Verkauf der Narrenzeitung und der Plaketten in Steinen und den Ortsteilen. Kurz darauf beginnen die Fasnachtsveranstaltungen in Steinen (siehe Info).