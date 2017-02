Steinen (jab). In die Steinener Verkehrsproblematik scheint Bewegung zu kommen: „Es sieht nicht schlecht aus“, sagte Bauamtsleiter Dietmar Thurn in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit Blick auf die von den Einwohnern heiß ersehnte Temporeduzierung auf der B 317 von derzeit erlaubten 70 auf dann 50 Stundenkilometer. Aufs Tapet gebracht wurde das Thema von Janek Kolze und Christian Tschirner als Vertreter der Agendagruppe „Mobilität/Siedlungsentwicklung“: „Es ist still geworden um das Thema“, hatten diese in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung befunden und sich nach dem Stand der Dinge erkundigt.

In Sachen Temporeduzierung liefen derzeit die Anhörungen bei den zuständigen Behörden, teilte Thurn mit, und wo schon Tempo 50 auf der Bundesstraße „im Werden“ sei, hat offenbar auch Tempo 30 im Ortskern gute Chancen; angedacht sei die Temporeduzierung allerdings nur für die Abendstunden ab 18 Uhr.

Grundlage für die Änderungen ist der Lärmaktionsplan: Untersuchungen attestieren Steinen stellen- und zeitweise eine hohe Lärmbelastung, die eine Temporeduzierung rechtfertigen oder sogar notwendig machen.

Und eben weil die anstehenden Änderungen und Diskussionen unter dem Thema „Lärmschutz“ laufen, lassen sich andere Steinener Anliegen auf dieser Schiene nicht durchsetzen. Eine Querungshilfe über die B 317 etwa ist nicht Gegenstand der Behördendiskussion, schließlich würde eine solche Hilfe den Sicherheitsaspekt bedienen. „Das sind verschiedene Baustellen“, erklärte Thurn.

Die gleiche Argumentation gilt für Tempo 30 innerorts: Die grenzwertigen Lärmpegel für Tempo 30 werden eben erst Abends erreicht, daher lasse sich eine Temporeduzierung mit dem Argument Lärmschutz auch nur für diesen Zeitraum begründen, erläuterte Thurn.

Gleichwohl wolle man sich weiterhin sowohl für eine Querungshilfe als auch für eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 stark machen und die Themen bei der nächsten Verkehrsschau im März „intensiv vorbringen“, erklärten Bauamtsleiter und Bürgermeister.

Gemeinschafts-Sprecherin Ulrike Mölbert verwies in diesem Zusammenhang auf eine neue Gesetzeslage, die die Einrichtung von Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten wesentlich erleichtere. Das sollte die Argumentation sowohl für den Ortskern als auch für die Ortsteile doch vereinfachen.

Unisono mahnten die Gemeinderatsfraktionen bei der Verwaltung die nötige Schärfe in den Gesprächen mit den übergeordneten Behörden an. Marc Sutterer (CDU) forderte, das Anliegen „mit höchstem Nachdruck“ an der richtigen Stelle vorzubringen. „Die Gemeinde muss wollen, nicht bitten“, sagte Rudi Steck (SPD), und Willibald Kerscher (Gemeinschaft) erklärte, man dürfe sich von den übergeordneten Behörden nicht an der Nase herumführen lassen, schließlich gehe es um die Sicherheit der Bürger.