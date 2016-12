Besinnlich, berührend und zugleich unterhaltsam war das Krippenspiel, das die „Ameisenklasse“ und der Zaubervogelchor der Grundschule Höllstein am Donnerstag aufführten.

Steinen-Höllstein. Das Krippenspiel in der evangelischen Margarethenkirche bildete den Abschluss vor dem Start der Weihnachtsferien und unterhielt Eltern, Lehrer und Mitschüler in dem proppevollen Gotteshaus.

Das Krippenspiel von Ulrike Jörg und Karl-Heinz Litschka nahm die Zuschauer mit auf eine spannende Reise in die Nacht, in der Jesu geboren war. Textsicher und stimmgewaltig spielten und sangen die Grundschüler ihre Rollen, die sie mit Lehrerin Martina Schlageter-Lucas einstudiert hatten. Schlageter-Lucas begleitete die Lieder an der Gitarre.

In der Mitte des Kirchensaals stehen die schwangere Maria und Josef, die nicht wissen, wo sie Unterschlupf finden sollen. Vorne stehen bezaubernde Engel, die das Geschehen gesanglich kommentieren, hinten liegen die Schafe am Boden und schlafen noch, während die Hirten auf der Mundharmonika „Schlaf, Schäfchen, schlaf“ spielen – für die Aufführung wurde der gesamte Kirchenraum genutzt, was Bewegung in das Spiel brachte.

Die Mühe, die Lehrer und Kinder in das Krippenspiel gesteckt hatten, wurde am Ende mit einem kräftigen Applaus belohnt.

Bevor zum Abschluss noch gemeinsam die Lieder „O Tannenbaum“ – sogar mit einer Strophe auf Französisch – und „Tragt in die Welt nun ein Licht“ gesungen wurden, dankte Schulleiterin Doris Schack den Kindern für die tolle Aufführung. Die Liebe, die sie in ihren Herzen tragen, sei zu spüren gewesen. Sie sollen diese nun hinaus in die Welt tragen und weiterschenken, gab Schack ihren Schützlingen mit auf den Weg.