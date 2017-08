Steinen Die Liebe zum Gesang prägt ihr Leben

Steinen (os). Die Liebe zum Chorgesang prägt das Leben von Annemarie Göttl, die heute ihren 80. Geburtstag feiert.

Geboren wurde die Jubilarin als drittältestes von sieben Kindern am 17. August 1937 in Bad Säckingen. In der Trompeterstadt wuchs sie auf, ging zur Schule und unterstützte nach der Schule zunächst die Mutter bei der Führung des großen Haushalts, ehe sie in der benachbarten Schweiz eine Arbeitsstelle fand.

In Bad Säckingen lernte die junge Annemarie Schmidt den Friseur Siegfried Göttl kennen. 1958 heiratete das Paar und zog nach Brombach. Siegfried Göttl hatte Arbeit bei einem Friseur im schweizerischen Riehen gefunden, erklärt Annemarie Göttl die Gründe für den Umzug. Nach fünf Jahren zog die Familie Göttl – zwischenzeitlich waren zwei Töchter und ein Sohn geboren – nach Steinen.

Das Ehepaar Göttl entdeckten seine Liebe zum Chorgesang, Siegfried Göttl schloss sich dem Männerchor Steinen an, seine Frau dem katholischen Kirchenchor Höllstein. 1977 gründete Annemarie Göttl den eher weltlichen Liedgut zugewandten Frauenchor Steinen, dessen Vorsitzende sie zwei Jahre lang war. Im Kirchenchor leistete sie sogar sieben Jahre ehrenamtliche Arbeit als Vorsitzende und ist immer noch als Sängerin aktiv, während sie das Singen im Frauenchor vor neun Jahren aufgab.

Annemarie und Siegfried Göttl zogen, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, 1984 nach Brombach, blieben aber dem Männer-, Frauen- und Kirchenchor in Steinen und Höllstein treu. 2010 bezog das Ehepaar eine Wohnung im Mühlehof in Steinen, wo es, „immer Steinener geblieben“, wie Annemarie Göttl betont, schnell heimisch wurde.

Neben dem Singen ist der Unterhalt des kleinen Gärtchens bei ihrer Wohnung das Hobby von Annemarie Göttl. Handarbeiten machte sie einst auch sehr gerne, solange bis die nachlassende Sehkraft dies unmöglich machte. Gerne pflegt das Ehepaar den Kontakt zum großen Bekannten- und Freundeskreis in Steinen und natürlich zu den Familien der Kinder, zu denen auch zwei Enkel zählen.

Im kleineren Familien- und Freundeskreis feiert Annemarie Göttl heute ihren runden Geburtstag, am Samstag wird in größerem Kreis gefeiert.