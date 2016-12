Steinen (hp). Philosophisch wurde es am Dienstagabend bei der Haushaltsberatung im Steinener Gemeinderat. Aristoteles („Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“), Cicero („Sparen ist eine gute Einnahme“) und Konfuzius („Wenn der Mensch nicht über das nachdenkt, was in ferner Zukunft liegt, dann wird er das schon in naher Zukunft bereuen“) bemühten die Fraktionssprecher bei ihren Stellungnahmen zum Haushalt 2017.

Von einem Haushalt, der auf der Investitionsseite auf ein Mindestmaß abgespeckt wurde, sprach Marc Sutterer (CDU). Der Haushalt zeige auch deutlich, dass insbesondere bei den laufenden Kosten Handlungsbedarf besteht. „Wir müssen dringend daran arbeiten, eine schwarze Null im ordentlichen Ergebnis zu realisieren“, sagte Sutterer, der „den Weckruf der Kämmerin“ gerne deutlich früher gehört hätte. Sutterer erinnerte an die seit Jahren verlangte Gewerbeförderung sowie die bauliche Weiterentwicklung Steinens, um so die Einnahmen aus Steuern und Pro-Kopf-Zuweisung zu steigern. Gemeinsam müsse man den richtigen Weg finden, um bei der Ausweisung von Bauflächen sowie bei der Gewerbeförderung Fahrt aufzunehmen. Die CDU-Fraktion hegt laut Sutterer große Erwartungen an die Klausurtagung im kommenden Jahr, die unter dem Motto Steinen 2030 steht.

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) erinnerte daran, dass einige Beschlüsse aus dem Haushalt 2016 noch immer nicht umgesetzt sind, und meinte, dass der Satz aus ihrer letzten Haushaltsrede noch Gültigkeit habe: „Wenn wir uns den aktuellen Haushalt anschauen, dann müssen wir feststellen, dass wir in wenigen Jahren keinerlei Handlungsspielraum mehr haben werden, da dann unsere Rücklagen aufgebraucht sein werden.“ Die Verwaltung werde sich im kommenden Jahr Gedanken über Einsparungen machen müssen, so Mölbert weiter. Sie denke, alle Gemeinderäte und auch die Verwaltung wollten eine weiterhin handlungsfähige Gemeinde, die sich nicht nur darauf beschränkt, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Ulrike Mölbert erinnerte an anstehende Investitionen, die nicht ohne Einsparungen an anderer Stelle umgesetzt werden können.

Alles andere als rosig sieht Rudolf Steck (SPD) die finanzielle Situation der Gemeinde Steinen. Das hätten auch die Prüfbehörden bestätigt. „Wir wissen das und sparen dennoch nicht“, so Steck, der daran erinnerte, dass das Haushaltsrecht das Königsrecht des Gemeinderats ist. Bewusst kümmere man sich 2017 um Maßnahmen, die der Gemeinderat bereits beschlossen hat. Steck sah aber noch weitere Betätigungsfelder. Bildung und Jugend, demografischer Wandel, Verkehrskonzept und Energieversorgung, denn die Stromkonzessionen in Steinen laufen 2018 aus.