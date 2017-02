Wiesental. Die Kindertagespflege in Baden-Württemberg öffnet am Samstag, 18. März, erstmals ihre Türen. Mit dabei sind im Wiesental Einrichtungen in Hüsingen und Hausen.

Tagesmütter, Tagesväter und Tageselternvereine laden an diesem Tag dazu ein, die Kindertagespflege näher kennen zu lernen und sich über ihr Angebot zu informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Schopfheim, zum „Tag der offenen Tür“.

Die Kindertagespflege ist ein eigenständiges Angebot der Kinderbetreuung. Sie ist gesetzlich der institutionellen Kinderbetreuung gleichgestellt und hat den gleichen Förderungsauftrag: die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. In Baden-Württemberg werden rund 20 000 Kinder von 7000 Tagespflegepersonen betreut.

Gleichwohl stehe die Kindertagespflege vor einigen Herausforderungen, allen voran die schwierige Einkommenssituation der Tagespflegepersonen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für die Mehrzahl der Tagespflegepersonen bringe die Kindertagespflege keine existenzsichernden Einkünfte. Die Situation verschärfe sich noch durch die Ende 2018 auslaufende Sonderregelung zur Krankenversicherung. Deshalb, so die Forderung, müssten die beruflichen Rahmenbedingungen für Tagespflegepersonen verbessert werden. Aus diesem Grund sind Interessierte eingeladen, sich am Samstag, 18. März, von 10 bis 11 Uhr in der Großtagespflege Puzzlegruppe in Hüsingen oder der Tagespflegestelle „Am Burich“ in Hausen zu informieren.