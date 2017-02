Steinen-Höllstein. Mit der „Fabel von der Schreibmaschine“ hat der Höllsteiner Hans-Peter Günther seine erste Kurzgeschichte geschrieben. Die Resonanz, die Günther nach der Veröffentlichung in unserer Zeitung erhielt, war so positiv, dass er eine Fortsetzung geschrieben hat.

„Erinnern Sie sich noch an mich? Ich bin doch die Erika aus Dresden und wurde Ihnen am 5. Januar in der Heimatzeitung vorgestellt. Vielleicht interessiert es Sie ja, was ich in der Zwischenzeit so erlebt habe, und wie es mir ergangen ist.

Ich stehe nun schon viele Jahre im Schreibmaschinen-Altersheim, oder vornehmer ausgedrückt, in der Schreibmaschinen-Seniorenresidenz in Steinen, und könnte eigentlich meinen Ruhestand genießen.Ich kann mich mit meinen Nachbar-Schreibmaschinen-Kollegen unterhalten oder einfach alle Typenhebel gerade sein lassen.

Aber da ich ja scheinbar die einzige sprechende Schreibmaschine bin, hatte ich doch viel zu tun und kann einfach meinen Mund nicht halten.

Ich bin ganz erstaunt, wie viele Leser regen Anteil an meinem Schreibmaschinen-Dasein bekundet haben. Mein Besitzer Hans-Peter Günther durfte einige Telefonate, übrigens alle sehr nett, entgegennehmen, und konnte durch mich mit etlichen freundlichen Menschen Kontakt knüpfen.

Sogar ein paar Schwestern haben zu mir gefunden, und auch ein großer Bruder steht nun neben mir im Regal. Er ist ganz schwarz und kommt ursprünglich aus New York. Er hat sogar einen königlichen Namen: Royal. Zuletzt wohnte er in Maulburg, jetzt ist er zu mir nach Steinen geogen. Leider kann ich kein Englisch, und wir können uns nicht unterhalten. Schade.

Ja, so wurde ich durch unsere Heimatzeitung recht bekannt und ich möchte mich mit diesen Zeilen bedanken. Bedanken bei all jenen, die über mich gelesen und an meinem Schreibmaschinen-Leben teilgenommen haben. Abe jetzt wurde bei mir gerade das Licht ausgemacht, wohl ein Zeichen, dass ich ruhig sein soll.“