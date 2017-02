Schneeschmelze und Dauerregen haben die Pegel von Bächen und Flüssen ansteigen lassen: Dienstagabend mussten in Weitenau und Steinen die Feuerwehren ausrücken.

Steinen-Weitenau (hp). Schon wieder traf es den Steinener Teilort Weitenau: Im Sommer erst hatte ein heftiges Unwetter Wasserläufe über die Ufer treten und Keller volllaufen lassen. Diese Woche war es das einsetzende Tauwetter, verbunden mit Dauerregen, der den Einsatz der Abteilungswehr notwendig machte. Das bestätigte Gesamtwehrkommandant Walter Bachmann auf Anfrage unserer Zeitung.

Der erste Hilferuf kam am Dienstagabend gegen 17 Uhr von der Fachklinik Haus Weitenau. Dort konnte eine Dole die Wassermassen eines Baches nicht mehr fassen, ein Keller drohte vollzulaufen. Mit Sandsäcken aus dem Werkhof und Dielen wurde das Wasser abgeleitet, um die Gefahr zu bannen. Eine weitere Einsatzstelle betraf die Scheideckstraße in Weitenau. Auch dort konnte eine Dole die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, in der Folge trat das Wasser über die Straße und schwappte in einen Keller. Die Feuerwehr trug den Schnee ab und pumpte den Keller aus. Schließlich schoss das Wasser beim Ortseingang aus Richtung Wieslet über die Straße. Auch die Steinener Wehr musste am Dienstag gegen 21 Uhr ausrücken. In der Schlossstraße lief ein Keller voll, da der Regenablauf nicht funktionierte und eine Tauchpumpe ausgefallen war. Gegen 22.30 Uhr wurde die Bereitschaft aufgehoben.