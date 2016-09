Zweimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze: Das Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental war wieder einmal sehr erfolgreich bei den Veteranen und Kinderwettbewerben. Karl-Hans König wurde deutscher Meister im Karate und Kobudo. Steinen. Gleich vier Karateka des Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental nahmen am Sommerkolleg des Karate- Kollegium Deutschland (KKD) in Friedrichshafen teil, um ihre Kenntnisse in der Kampfkunst Karate und Kobudo zu erweitern. Zusätzlich reisten sechs weitere Karateka an, um zusammen mit den Anwesenden an der Deutschen Meisterschaft der World-Karate- und Kickboxing-Union (WKU) zu starten und sich in den Disziplinen Karate Kata Einzel, Karate Kata-Team und Kobudo KataEinzel den begehrten Titel des deutschen Meisters zu erkämpfen. In der Gruppe der sechs- bis zwölfjährigen Mädchen startete im Kata-Einzel über 30 Mädchen. Hanna Otto, Arven Wilke und Valerie König, letztes Jahr noch Vizeeuropameisterinnen im Team, mussten sich gegen deutlich ältere und höher graduierte Karateka beweisen und sich am Ende enttäuscht mit einem der hinteren Plätze begnügen. Lea Kronen belegte einen zweiten Platz und errang wie auch im Kata Team Wettbewerb zusammen mit Sarina Burger die Silbermedaille. Sarina Burger, die wie Jan-Eric Seidensticker bei den Junioren-Einzel startete, musste sich im Kata-Einzel mit einem fünften Platz begnügen. Pascal König erging es im Pool der neun- bis zwölfjährigen Jungen ähnlich. Er schaffte es bis in die Mitte des großen Teilnehmerfeldes. Mehr Glück hatten Bjarne und Jan-Eric Seidensticker, die im Kata-Einzel einen fünften und sechsten Platz erreichten, im Karate Kata- Team aber verdient einen der Podestplätze erreichten und sich die Bronzemedaille holten. Der erfolgreichste des Teams war Karl-Hans König. Im Karate Kata-Einzel konnte er das starke Teilnehmerfeld der Veteranen 45+ hinter sich lassen und sich den Titel des deutschen Meisters holen, ebenso wie im Kobudo-Wettbewerb mit dem Langstock Bo mit der Kobudo Kata Choun No Kon. Der mitgereiste Dieter Kohlhepp stellte sich am ersten Abend den kritischen Augen der Prüfungskommission unter Vorsitz von Großmeister Toni Dietl. Mit über 50 aktiven Karatejahren konnte der fünfundsiebzigjährige Kohlhepp sein Können und Wissen unter Beweis stellen und die praktische und theoretische Prüfung zum 6. Dan mit Auszeichnung bestehen. „Für uns war diese deutsche Meisterschaft eine sehr gute Standortbestimmung vor der Fudokan-Karate-Europameisterschaft im Oktober in Krakau, Polen, für die wir nominiert sind und an der wir mit einem Team von über 20 Startern teilnehmen werden“ betont Karl-Hans König.