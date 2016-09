Steinen. Ein besonders Erlebnis hatte eine 18-köpfinge Gruppe von Schulanfängerkindern des evangelischen Fröbelkindergartens. Unter Anleitung der Erzieherin und Kunstpädagogin Regina Baumgartner sowie der Filzkunstfachfrau Beate Seubert - und begleitet von drei Erzieherinnen - konnten sich die Kinder an zwei Vormittagen auf einem idyllischen Wald- und Wiesengrundstück mit Bachlauf als Naturkunstschaffende erleben. Am ersten Tag wurde das Gelände erkundet, und die Kinder sammelten unterschiedliche Naturmaterialien, wie Äste, Moos, Steine, Tannenzapfen und Rinde, mit denen später gestaltet wurde. Anschließend wurde aus Rinde ein Boot hergestellt, das ein individuell von jedem Kind selbst gefilztes Segel aus bunter Wolle schmückte. Natürlich wurde das Boot sogleich am Bach zu Wasser gelassen und erprobt. Am zweiten Tag schufen die Kinder mit Hilfe des gesammelten Naturmaterials und selbst gefilzten bunten Wollbändern und –schnüren einen kunstvollen Fantasievogel mitten auf der Wiese. Zum Abschluss gestalteten die Kinder noch aus Kiefernzapfen und Ahornsamen Windwirbel, die durch ihre lustige Drehbewegung dem Vogel Lebendigkeit einhauchten, heißt es in einer Pressemitteilung.