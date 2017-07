Steinen „Ein Glücksfall für die VHS Steinen“

Steinen. Zu einem besonderen Jubiläum an der Volkshochschule gratulierten Bürgermeister Gunther Braun und VHS-Leiterin Ute Kröger: Seit 40 Jahren wirkt Gisela Wilms als Trainerin für Fitness und Rückengesundheit an der Volkshochschule, und seit 40 Jahren besucht Ingeborg Mediouni ihre Kurse. Zum Abschluss der Trainingsstunde in der Wiesentalhalle wurde die Gruppe mit einem Gläschen Sekt überrascht. Der Zusammenhalt und das Miteinander in den Kursen von Gisela Wilms seien etwas Besonderes, hieß es. Die Kursleiterin sei immer auf dem neuesten Stand, lobte eine der Aktiven. Bürgermeister Braun: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Wilms für ihr langjähriges Engagement in Steinen. Sie ist eine tatkräftige Stütze, und das nicht nur für die Volkshochschule.“

„Frau Wilms ist ein Glücksfall für uns – sie ist kompetent, bildet sich weiter und ihre Kurse sind sehr beliebt. Die Zusammenarbeit mit ihr läuft wie am Schnürchen. Wir gratulieren ihr zu diesem Jubiläum und bedanken uns dafür, dass sie sich seit so langer Zeit und so wirkungsvoll für die Volkshochschule engagiert“, so Kröger. Dass Gisela Wilms ihre Kurse sehr gut und unterhaltsam und immer auf den neuesten Wissenstand gestaltet, bescheinigen ihr die langjährigen Kursbesucher, allen voran Ingeborg Mediouni. „Bei ihr macht es Spaß, so dass wir alle gerne wieder kommen – und das seit Jahrzehnten“, so Mediouni, die auch andere Kurse an der Volkshochschule besucht.

Ute Kröger: „Auch Frau Mediouni gratulieren wir zu ihrem 40. Volkshochschul-Jubiläum. Wir freuen uns darüber, dass sie seit so vielen Jahren immer wieder etwas Interessantes im Kursprogramm findet.“