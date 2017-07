Steinen Ein (halb-)runde Grund zu feiern

775 Jahre alt wird Hüsingen dieses Jahr – und die Dorfbewohner freuen sich über diesen „halbrunden“ Grund, ein ausgiebiges Wochenende lang zu feiern.

Vera Winter

Steinen-Hüsingen. Von Samstag, 22., bis Montag 24. Juli sind der Hartplatz und der Platz unter den Kastanien auf dem Müsler Austragungsorte für die große Geburtstagsfeier. Um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, spannen die Vereine im Dorf zusammen; beteiligen werden sich Turn- und Gesangverein, Krankenpflegeverein, Hüsiger Kuckucke, Schofseggel Hüsige, Feuerwehr und Kindergarten. Die Schirmherrschaft übernimmt Ortsvorsteher Holger Sutter: Bei ihm laufen die Fäden zusammen, er koordiniert die Sitzungen und Vorbereitungen, die seit Beginn des Jahres regelmäßig stattfinden.

Am Samstag startet das Müslerfest um 16 Uhr mit dem Fassanstich durch den Ortsvorsteher. Neben Haxen vom Grill werden drei Food Trucks mit Pasta, Sandwich und Süßem die Gaumen der Gäste verwöhnen. Ein DJ wird am Abend für Stimmung sorgen.

Am Sonntag beginnt das Festgeschehen um 10 Uhr. Erwin Sturm organisiert das zweite Hüsinger Oldtimer-Traktorentreffen. Die Dinkelberger Musikanten unterhalten mit Frühschoppenmusik. Besuch von der Grundschule Höllstein ist am Nachmittag angesagt. Die Schülerinnen und Schüler führen das Stück „Der Rattenfänger von Höllstein“ auf.

Mit einem Handwerkerhock startet der Montag ab 11 Uhr. Die Senioren kommen ab 14.30 Uhr auf ihre Kosten kommen. Zur Unterhaltung konnte das Duo „Spootschicht“ engagiert werden. Berthold Hünenberger und Andreas Schaffrinna stellen eine breite Palette musikalischer Stilrichtungen vor. Sie spielen und singen die Lieder vieler alemannischer Mundartmusiker, ebenso Oldies, Folk- und Country-Songs bis hin zu Volksliedern und Schlagern.

Zum Abschluss des dreitägigen Festes ist am Montag ab 19 Uhr Tanz und Unterhaltung mit der Livemusik „Wälderwahn“ angesagt. Im Repertoire der Band findet sich die breite Palette vom Alpenrock über Schlager bis zum Klassiker der Tanzmusik; poppige Volksmusik spielt die Band genau so gerne wie aktuelle Partyhits.

Für einen runden Ablauf des Müslerfest hofft der Festausschuss auf die Mithilfe zahlreicher Bürger. Während des Festes gibt es Gelegenheit, an den Ständen mitzuwirken - beim Verkauf von Speisen und Getränken, beim Einsammeln des Geschirrs oder beim Abwasch. Interessierte können sich bei den Vereinen melden. Mit dem Aufbau wird bereits in der Woche vor dem Fest begonnen: Jeweils in den Abendstunden geht es an die Vorbereitung der Festivitäten. Kuchenspenden können an Doris Ott (mueslerfest.kuchen@t-online.de oder Telefon 07627-8558) und an Sonja Kuder (Telefon: 07627-7505) gemeldet werden.