Steinen „Ein Standortvorteil für die Steinen“

Von Ralph Lacher

Achtzig ehrenamtliche Helfer der evangelischen Jugendarbeit der AB-Gemeinde Steinen um Pastor und Kinderferienclub-Hauptleiter David Grau hatten von Montag bis Freitag ein Programm zum Thema „Mit Martin Luther auf die Burg“ vorbereitet. Abschluss war am Freitagnachmittag mit einem großen Fest, zu dem über 350 Kinder und viele Erwachsene kamen.

Steinen. Bis auf den letzten Platz besetzt - nicht wenigen Gästen blieben nur Stehplätze - war das Zelt auf dem Grün neben der Sporthalle, als David Grau die zurückliegenden fünf Vormittage Revue passieren ließ und als dann die Ferienclub-Band zum gemeinsamen Singen den Soundtrack lieferte.

Ein kurzes Video ließ noch einmal die Höhepunkte des schon 39sten Kinderferienclubs aufleben, ehe David Grau die Teamleiterinnen Nadien Rademacher und Antje Glaser sowie Co-Leiterin Pia Sänger zu sich bat und ihnen auch im Namen von Pastro Martin P. Grünholz herzlich für die Arbeit dankte. Kurz blickte David Grau auf die Geschichte des KFC zurück und stellte die neue Struktur der AB-Gemeinde vor (siehe gesonderten Bericht).

Dann war es an Bürgermeister Gunther Braun, Worte an die Kinder und deren Betreuer zu richten. Erstmals sei er in der Funktion als Gemeindeoberhaupt dabei, weil er im Vorjahr zum Zeitpunkt des KFC in Urlaub gewesen sei. Die Veranstaltung kenne er allerdings als Vater aus der weiter zurückliegenden Vergangenheit, und es habe ihn beeindruckt, wie kreativ und innovativ das aktuelle KFC-Team die Woche gestaltet und damit die ganze Aktion weiterentwickelt habe. Spiel und Spaß, dabei die Vermittlung christlicher Werte, die wiederum für eine funktionierende Gesellschaft universell seien, hätten den KFC geprägt.

Mit diesem Angebot in der letzten Ferienwoche und dazu dem Spieldorf der kommunalen Jugendpflege in den ersten zwei Ferienwochen habe Steinen ein Alleinstellungsmerkmal und betreibe Kinder- und Jugendarbeit in einem Stil, um den ihn seine Umland-Kollegen beneideten, sagte Braun. Beide Angebote seien auch Teil eines Standortvorteils Steinens. „Damit zeigen wir auch, dass Steinen ein lebens-, wohnens- und liebenswertes Gemeinwesen hat“, lobte der Bürgermeister.

David Grau dankte der Gemeinde für die Unterstützung in Form der Überlassung der beiden KFC-Standorte und wies darauf hin, dass der Kinderferienclub einen Etat von 7000 Euro aufweise. Der sei, da keinerlei Teilnahme-Obolus erhoben werde, nur durch Sponsoring und die Tombola zu stemmen, deren Lose er den Besuchern des Abschlussfestes besonders ans Herz legte. „Wenn ihr alle 1500 Lose kauft, dann ist immerhin das Essen fürs Team in der zurückliegenden Woche finanziert“, sagte der KFC-Hauptleiter.

Nach weiteren Liedvorträgen und einer Andacht zum Thema „Martin Luther“ von Manuel Gräßlin hieß es Bühne frei für das Spielprogramm und die Verköstigung bei einem reichhaltigen Kuchenbuffet.

David Grau freute sich über viele anerkennende Worte der Eltern und Großeltern und sagte, dass die AB-Gemeinde ihr Ferienprogramm 2018 in 40ster Auflage durchziehen und wieder von den beiden evangelischen Kirchengemeinden Steinen und Höllstein, dem Haus Frieden in Hägelberg und der Freikirche „Quelle des Lebens“ unterstützt werde.