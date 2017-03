Steinen. Das Meret-Oppenheim-Schulzentrum Steinen lädt am Freitag, 17. März, zum „Tag der gläsernen Schule“ und zur Elterninformation ein.

Das Schulzentrum führt eine Realschule mit drei fünften Klassen, davon eine im bilingualen Zug (Englisch). Alle Schüler können bei Bedarf am Ganztagesangebot von 7.45 bis 15.30 Uhr teilnehmen. Neben dem Realschulabschluss wird es weiterhin am Meret-Oppenheim-Schulzentrum die Möglichkeit geben, einen Hauptschulabschluss in Klasse 9 anzustreben. Über das Schulleben und die auf die Schule aufbauende Möglichkeiten der dualen Ausbildung, Angebote der beruflichen Schule und dem Abitur wird mit Vorträgen, an Informationsständen und in Werkstätten am „Tag der gläsernen Schule“ informiert.

Mit Einführung des neuen Bildungsplans wird Medienbildung als Leitperspektive für alle Fächer der Realschule verbindlich. Am Meret-Oppenheim- Schulzentrum konnte die Ausstattung mit Computern in den vergangenen Jahren ausgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. So stehen allen Klassen unter anderem Laptops und iPads zur Verfügung. Wie moderne Medien im Unterricht integriert werden, wird den Besuchern am „Tag der gläsernen Schule“ präsentiert. Er findet am Freitag, 17. März, von 15 bis 17 Uhr statt. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen.

Ein Elterninformationsabend findet zudem am Montag, 20. März, um 19.30 Uhr statt. In Vorträgen werden der Bildungsgang Realschule, der bilinguale Zug im Fach Englisch, die Ganztagsschule und freiwillige AG-Angebote vorgestellt.

Weitere Informationen: „Tag der gläsernen Schule“ am Freitag, 17. März, von 15 bis 17 Uhr. Elterninformationsabend am Montag, 20. März, um 19.30 Uhr.