Steinen Einbruch in Imbissbetrieb

Steinen-Höllstein. In der Nacht zum Dienstag wurde in einen Imbissbetrieb in der Landstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür zur Gaststätte auf und brachen anschließend mit Brachialgewalt drei Spielautomaten auf. Die Einbrecher erbeuteten laut Polizeibericht Bargeld in unbekannter Höhe, außerdem ließen sie vier Flaschen Ramazotti, drei Flaschen Wein und vier Schachteln Zigaretten mitgehen. Durch den Einbruch dürfte ein Schaden von etwa 20 000 Euro entstanden sein. Die Tat wurde am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr entdeckt.