Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, feiern Menschen weltweit den Weltgebetstag. Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet.

Steinen. In Steinen findet der Weltgebetstagsgottesdienst am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Steinen statt. Ingrid Wagner von der evangelischen Petrusgemeinde bereitete zusammen mit Frauen der evangelischen Gemeinden Höllstein und Steinen, der katholischen Kirche Höllstein sowie der evangelisch-lutherischen Gemeinde Steinen an mehreren Treffen den ökumenischen Gottesdienst vor.

Die Gottesdienstordnung wurde von Philippininnen festgelegt. Das Thema lautet: „Was ist denn fair?“ Mit Rollenspielen, Lesungen, Liedern und Informationen zum Land und seinen Frauen wird ein anschaulicher Gottesdienst gestaltet. Nach dem Gottesdienst gibt es in der Kirche einen Imbiss mit philippinischen Spezialitäten.

Der Weltgebetstag führt dieses Jahr auf die Philippinen, in ein katholisch geprägtes Land mit 7107 Inseln. Trotz Ressourcenreichtums herrscht eine krasse Ungleichheit. Wohlstand, Macht und Einfluss konzentrieren sich auf wenige Familienclans. Große Teile der Bevölkerung leben in Armut. Wer sich für Menschenrechte, Umweltschutz, Landreformen oder die indigene Bevölkerung engagiert, lebt oft gefährlich. Am Freitag, 3. März, laden philippinische Frauen ein, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen.

„Am Beispiel des Lebensmittels Reis erklären die Filipinas anschaulich, wie ungerechte Strukturen im Welthandel für Armut in ihrem Heimatland sorgen und welchen Anteil unser Konsumverhalten daran hat“, so Irene Tokarski, theologische Referentin und Geschäftsführerin des Deutschen Weltgebetstagskomitees.