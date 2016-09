Steinen-Hägelberg (gpn). Alte Traktoren, historische Gerätschaften und allerlei Zeitzeugnisse des alltäglichen Wirtschaftens in Haus und Hof konnten rund 30 Senioren beim Sommerausflug des Kranken- und Altenpflegevereins bestaunen. Nach einer ersten Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging es bei bestem Sommerwetter mit dem Bus nach Stühlingen ins Bulldog- und Bauernmuseum am Landgasthof „Rebstock“. In einer alten Scheune kann man dort seit 2005 auf drei Stockwerken eine Zeitreise in das bäuerliche Leben und Wirtschaften im vergangenen Jahrhundert unternehmen. Traktoren namhafter Hersteller, die bis hinein in die Zwanzigerjahre hergestellt worden waren, ließen insbesondere bei den Herren die Herzen höher schlagen und Kindheitserinnerungen wach werden. Die muntere Seniorengruppe erkundete ausgiebig das Museum, in dem es verschiedene bäuerliche Gerätschaften und Maschinen zu sehen gibt. Schmunzeln kann man dort auch über kuriose Errungenschaften wie zum Beispiel „die elektrische Oma“, eine Maschine zum Schaukeln von Kinderwagen. Viele Eindrücke Die vielen Eindrücke machten Hunger auf das anschließende Abendessen, bei dem Stühlingens Bürgermeisterin Isolde Schäfer unterhaltsame Geschichten über den Ort von damals und heute zu erzählen wusste. Auf einer anderen Fahrtroute mit neuen schönen Ausblicken auf den Schwarzwald ging es nach einem erfüllten und geselligen Tag wieder zurück.