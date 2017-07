Steinen Ende 2017 ist der Club schuldenfrei

„Schwarz malen“ gilt nicht mehr. Die schwarz-weiße Flagge weht stramm im Wind, das Vereinsschiff ist wieder auf Kurs und nimmt weiter Fahrt auf.

Steinen-Höllstein (hjh). Denn „Kapitän“ Siegfried Keith steht nach einem Interimsjahr für weitere zwei Jahre am Ruder, unterstützt vom Zahlmeister Ralf Petersen, den die „Mannschaft“ ebenso wie den Chef einstimmig auf diesem Posten bestätigte. Die Mitglieder sprachen Keiths Team bei der Hauptversammlung am Montag in der TuS-Halle ihr uneingeschränktes Vertrauen aus. Christoph Hug, der Vorsitzende des FC-Förderkreises, brachte die Aufbruchstimmung auf den Punkt, als er die Entlastung der Vorstandschaft nach zwei hektischen Jahren mit einem nachgeholten und einem aktuellen Kassenbericht vornahm: „Endlich kann man wieder ohne Bauchschmerzen zu solch einer Versammlung gehen.“

Finanzen

Dass er damit beileibe nicht allein auf weiter Flur stand, bestätigte mit einem ähnlichen Statement Jugendleiter Adrian Römer. Und ein wenig drastisch hakte Kassenprüfer Markus Roths die leidvolle jüngste Vergangenheit des 105 Jahre alten Traditionsvereins ab: „Die heutigen Kassierer haben mit ihrem enormen Einsatz den FC im wahrsten Sinne des Wortes gerettet.“ Aktuell weisen die Konten ein Minus von 3300 Euro aus, so dass Siegfried Keiths Team von dem ausgeht, was per Beamer ganz groß auf die Leinwand projiziert wurde: „Ende 2017 schreiben wir schwarze Zahlen im fünfstelligen Bereich. Spätestens Ende 2017 ist der FC Steinen-Höllstein schuldenfrei.“

Ausblick

Im Interesse der Mitglieder, aber vor allem der rund 180 Jugendlichen, die der FC für den Fußballsport begeistert, hoffen sie nun auf kontinuierliche Besserung der Zu- und Umstände auch im sportlichen Bereich. Auch da sei Land in Sicht, betonte der verantwortliche André Dicks. Mit dem neuen, landesligaerfahrenen Trainer Torsten Grieshammer und neun Neuzugängen, darunter immerhin zwei aus der eigenen Jugend, hat der FC ein erklärtes Ziel: „Einen Platz unter den ersten Fünf in der Kreisliga A West.“ Von den Sportlern erwarte die Vereinsführung neben guten Leistungen und damit sportlichen Erfolgen Respekt, Vorbildfunktion und Identifizierung mit dem Verein, betonte Dicks, dessen Erläuterungen Eric Möller unterstrich mit seinen Ausführungen über die im vergangenen Jahr ausgearbeiteten strukturellen Maßnahmen, von denen sich zu Beginn schon der Vorsitzende stark beeindruckt zeigte. Keith wollte allerdings nicht in Erinnerungen schwelgen. „Jetzt schauen wir in die Zukunft“, gab er die Richtung vor, die er mit einer ganzen Reihe von engagierten Mitstreitern, darunter auch der altgediente Walter Wilhelmy, zu erreichen gedenkt.

Wahlen

Um in den „normalen“ Rhythmus zu kommen, wurden Siegried Keith (Vorsitzender) und Ralf Petersen (Kasse) für zwei Jahre wiedergewählt. Unterstützt werden sie bei ihrer Arbeit von Jugendleiter Adrian Römer und Schriftführer Erik Möller. Die Kasse prüfen auch im kommenden Jahr Markus Roths und Eugen Schuler.

Beitragserhöhung

Bei der Hauptversammlung des FC wurde eine Beitragserhöhung beschlossen. Die künftigen Jahresbeiträge: Aktive 60 (statt bisher 45) Euro, Jugendliche: 50 (42) Euro fürs erste Kind und 40 (30) Euro fürs zweite Kind. Das dritte Kind einer Familie war und bleibt beitragsfrei. Passive Mitglieder bezahlen nach einstimmigem Beschluss künftig wie bisher 55 Euro.