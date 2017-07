Steinen Erlebnisraum mit Magnetwirkung

Spannend und abwechslungsreich gestalteten sich die Spielangebote beim Sommerfest des Fröbelkindergartens – manche Aktion besaß so viel Magnetwirkung, dass es von Beginn an zur Warteschlange kam.

Von Ines Bode

Steinen . Schlicht „Erlebnisraum“ stand an einer Tür, hinter der es so viel zu erleben gab. Davor staute es sich, Mädchen und Jungen harrten aus, bis die nächste Gruppe hinein durfte. Komplett abgedunkelt war das Zimmer, einzig zwei Kerzen brannten. Wer drin war, stieß auf Gegenstände, die etwa von der Decke baumelten und zu ertasten waren. Das Ganze war derart aufregend, dass Thomas Seubert ankündigte, den Erlebnisraum werde es noch ein paar Tage geben. Der fünfjährigen Luise gefiel am Besten das eigens aufgebaute „finstere Bällebad“, ein Knirps strahlte: dreimal sei er drin gewesen.

Stets ein neues Konzept geht laut Seubert mit dem Jahrestermin einher, der dieses Mal den Begriff „Vertrauen“ in den Mittelpunkt rückte. Das Fest begann mit einem sehr gut besuchten Gottesdienst.

Gemeinsam mit Pfarrer Dirk Kellner gestaltete man das Programm, das die Predigt ersetzte. Statt dieser erklang viel Musik und Gesang, einige Kinder spielten ein Instrument. Inhaltlich ging es zunächst um eine Bibelgeschichte, um den schlafenden Jesus, den ein Sturm weckt. Angst und eben Vertrauen wurden thematisiert, so deutlich, dass sogar ein Schlauchboot zum Einsatz kam. Es gab einen Sturmtanz, dies vor eigens gemalter Kulisse, moderiert wurde die Vorführung von einer Sprechpuppe (Cornelia Lytwyn).

Bei der Fürbitte zauberte ein Beamer Bilder herbei, hier traten die Schulanfänger mit Jeanette Jutzi und Liedern vors Publikum. Auch kulinarisch war viel geboten, die Festwirtschaft im Kindergarten wartete mit heimischer, türkischer und gar syrischer Kost auf. Am Nachmittag machte jeder, was er wollte, die Jüngsten wurden von „Düsenboot bauen“, „Wasserschöpfen“ oder Pustespiel angelockt. Später gab ein ehemaliges Fröbelkind eine Tanzeinlage, verdienter Applaus ging an Almut Ilch­mann. Gut eingestimmt lud eine sportliche Mama danach Klein und Groß zu kollektivem Zumba als lebendigen Schlusspunkt ein.