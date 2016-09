Steinen (w). Ein großes, abwechslungsreiches Kuchen- und Tortenbuffet und eine kleine überschaubare Zahl an Kaffeegästen - zur „Kaffeestube Lieblingstorte“ kamen einige Besucher, die bereits von den Vorjahren her wissen, dass man dort nett plaudern und dabei ein Tässchen Kaffee zu hausgemachten Kuchen genießen kann. Auch Besucher, die erstmals dazustießen, wurden verzeichnet; interessiert wurde am „Tag des offenen Denkmals“ die denkmalgeschützte Gulbransson-Kirche bestaunt. In diesem Jahr gab es keine geführte Tour zu Steinener Denkmälern. Die evangelisch-lutherische Gemeinde öffnete einfach die Tür zu ihrer Christuskirche und freute sich über die Gäste. Der Erlös aus der Kaffeestube dient dem Förderverein Gulbransson-Kirche als Beitrag zum Erhalt des Gebäudes. Die nächste große Aktion der Gemeinde wird der Anbau eines Personenlifts sein, der es gehbehinderten Besuchern erleichtern soll, die Gottesdienste zu besuchen. Die Kirche kann nämlich bislang nur über große Treppen erreicht werden.