Steinen-Weitenau (hf). Vergaben aus der Deckungsreserve standen im Vordergrund der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Die schon in der vorhergegangenen Sitzung vorberatenen Projekte wurden im Rat behandelt und entschieden. Das angefragte Basketballbrett für die Jugend wurde bestellt, geliefert und zwischenzeitlich auch montiert.

Außerdem entschied der Rat einstimmig, eine Auslegerumrüstung für Fahnenmasten für rund 240 Euro anzuschaffen. Zusätzlich soll eine Fahne „Willkommen in Weitenau“ mit dem Wappen von Weitenau angeschafft werden (rund 110 Euro).

Für den Brunnentrog am Grillplatz entschied sich der Rat ebenfalls einstimmig für einen Trog aus grauem Waschbeton mit Stele für knapp 600 Euro (inklusive Anlieferung). Für das Rathaus in Weitenau wurde der Auftrag für eine Funksteuerung für den Glockenantrieb vergeben (Kosten: rund 825 Euro). Ortsvorsteherin Freya Bachmann wird abklären, ob über ein zweites Sendegerät (zu welchen Kosten) auch die Glocken der Kirche zu den Gottesdiensten in Gang gesetzt werden können.

Über den von einem Fachberater geforderten überdachten Notausgang im Kindergarten soll erst im Gemeinderat vorberaten werden.