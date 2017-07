Steinen Fahrraddieb gestoppt

Steinen. Couragiert eingegriffen hat eine Zollbeamtin bei einer Straftat am frühen Sonntagmorgen in Steinen. Die Beamtin beobachtete kurz nach Mitternacht beim Bahnhof eine jüngere Person, die ein Fahrrad stehlen wollte. Sie sprach den jungen Mann an, woraufhin dieser sofort dieFlucht ergriff und in Richtung Ortskern davonrannte. Die Beamtin informierte die Polizei und verfolgte den Flüchtenden. Sie konnte ihn einholen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Der alkoholisierte 18-Jährige gab, zu dass er das fremde Fahrrad an sich nehmen wollte. Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen wegen versuchten Diebstahls und sucht den Besitzer des rot-goldenen, älteren Damenfahrrades (Polizeiposten Steinen, 07627-970250).