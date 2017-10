Steinen Favoriten setzen sich durch

Steinen (os). Der Tennisclub (TC) Steinen beendete am Sonntag die Saison mit den Finalspielen der Clubmeisterschaften. An der hatten sich zur Freude von Vorstandsmitglied Jürgen Fremd insgesamt 60 Spieler beteiligt.

Bei den Herren 30 dominierte die „Nummer 1“ der Spielgemeinschaft TC Steinen/TC Eimeldingen, Daniel Maiwald. Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht, indem er im Endspiel mit 6:4 und 6:4 gegen die „Nummer 2“ seines Teams, Gregor Kersten, die Oberhand behielt.

In der Gruppe Herren 60 war Karl-Heinz Rival ungefährdet. Er siegte im Endspiel gegen Klaus Sauer mit 6:2, und 6:4. In den Hobbygruppen Herren konnte Jürgen Beyer gegen Rolf Kühner mit 6:2 und 6:3 den Titel gewinnen. Bei den Damen platzierte sich Beate Borenski vor Silke Bieling. In der erstmals ausgerichteten Kategorie Mixed standen sich Claudia Schmidt/ Gregor Kersten und Claire Wöhrle/Andreas Wöhrle gegenüber. Schmidt/Kersten holten sich den Titel mit einem 6:2 und 6:3-Erfolg.

Jürgen Fremd überreichte bei der Siegerehrung Präsente. Fremd dankte allen Spieler und den „Damen 40“ für die Bewirtung.

Beim Saisonabschluss blickte Fremd zufrieden zurück. Im Jugendbereich wurde die U 10-Mannschaft Vizemeister, die Juniorinnen U 12 haben in der Spielgemeinschaft mit dem TC Schönau den Meistertitel geholt, wobei die Steinener Nachwuchskräfte Annika Böhler und Emma Messing die Akzente setzten. Nicht ganz so gut lief es für die Herren 30 in der Spielgemeinschaft mit dem TC Eimeldingen. Sie müssen in die zweite Bezirksliga absteigen. Die Herren 40 belegten in der Spielgemeinschaft mit dem TC Maulburg hingegen einen dritten Platz. Die Herren 50, ebenfalls in einer Spielgemeinschaft mit dem mit dem TC Maulburg, wurden Fünfter, während die Herren 60 in der zweiten Bezirksliga Vizemeister wurden.

Ebenso Vizemeister wurde das Aushängeschild des TC Steinen, die Damen 40, in der Oberliga Baden.