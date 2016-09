Steinen (w). Anna Katharina Köpnick startet in Steinen eine interessante Gemäldeausstellung mit einer Vernissage am Sonntag, 18. September, um 11.15 Uhr im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Steinen, Neumattstraße 29, „Ecke Gute Hoffnung“. Köpnick vernetzt die Gattungen Theater und bildende Kunst / Theatertext und menschliche Gestalt / Schrift und Gesicht. Die Künstlerin wuchs in Steinen auf, wurde in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Steinen konfirmiert und knüpfte in der dazuzugehörenden Kindertheatergruppe „Malu“ von Birgit Vaith ihren ersten entscheidenden Kontakt zum Theater. Während ihres ersten Studiums der Kulturwissenschaften in Hildesheim und danach arbeitete sie in verschiedenen Theaterbetrieben in Basel, Lörrach, Hannover, Innsbruck und Baden-Baden vor und hinter der Bühne. 2014 entdeckte sie in der bildenden Kunst einen neuen Weg, ihre Sichtweise über Menschlichkeit und Theater auszudrücken. Zunächst besann sie sich auf die eigene Existenz. Im Fokus stand die Entschleunigung des eigenen Lebens. Sie beendete ihre Festanstellung am Theater, kehrte jedoch in ihrer Malerei immer wieder auf die Bühne zurück, stets auf der Suche, einzelne, flüchtig erlebte Theatermomente neu zu erfassen. Seit Oktober 2015 studiert sie an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe in der Klasse von Professor Marcel van Eeden. Die Ausstellung zeigt zum einen ihre ersten Bilder, die der Rückbesinnung gelten, die ihren Weg ebneten, ein zweites Studium der Malerei zu beginnen. Zum anderen werden Werke zu sehen sein, in denen sich die Künstlerin mit szenischen Bildern und Theatertexten auseinandersetzt.