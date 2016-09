21:49 Untersuchungsausschuss: Neue Ungereimtheiten zu "Cum-Ex"-Aktiendeals

Berlin - Bei der Aufarbeitung früherer dubioser Aktiengeschäfte zulasten des deutschen Fiskus kommen weitere Ungereimtheiten ans Tageslicht. Ein zentraler Akteur dieser "Cum-Ex-Geschäfte" soll in der Vergangenheit nach Angaben aus dem Bundestags-Untersuchungsausschuss für das Bundesfinanzministerium gearbeitet haben, 2008/09 als beurlaubter Mitarbeiter aber von Verbänden der Kreditwirtschaft bezahlt worden sein. Wie Teilnehmer am Rande der Ausschuss-Sitzung weiter mitteilten, soll er Briefentwürfe des Ministeriums mit Adressaten abgestimmt und dann verschickt haben.

21:47 Seilbahngondel-Panne am Montblanc: Rettungsaktion mit Hubschrauber

Chamonix - Etwa 110 Menschen haben in mehreren Kabinen einer Seilbahn am Montblanc in mehr als 3000 Metern Höhe festgesessen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP.Der Gendarmerieposten in Chamonix bestätigte, dass die Menschen mit Hubschraubern ins Tal gebracht würden. Die Rettung dauerte am Abend an, weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Laut AFP waren verhedderte Kabel der Seilbahn der Grund für den Ausfall der Bahn ab etwa 16 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst offen.