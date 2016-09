Am Sonntag wurde Pfarrer Christoph Heuberger in der Hofener Kirche in sein Amt als Pfarrer eingeführt. Anschließend war ein geselliges Beisammensein in Schlächtenhaus, bei dem auch auf das 125-jährige Bestehen der Kirche eingegangen wurde.

Steinen-Schlächtenhaus (gar). Der 34-jährige Heuberger wuchs in der Oberpfalz auf. Zunächst fing er an, auf Lehramt zu studieren, orientiere sich dann jedoch um und begann, evangelische Theologie zu studieren. Er wurde 2014 in Karlsruhe-Durlach zum Pfarrer ordiniert. In den vergangenen beiden Jahren war er nun Pfarrer im Probedienst in der Gemeinde Vorderes kleines Wiesental. Hier fühlte er sich von Anfang an wohl und freut sich nun, bleiben zu dürfen.

Der Einführungsgottesdienst wurde vom Musikverein Schlächtenhaus-Hofen umrahmt. Viele Seelsorger aus den benachbarten Gemeinden nahmen am Gottesdienst teil. Dekanin Bärbel Schäfer, die dem Gottesdienst vorstand, machte darauf aufmerksam, welche Aufgaben ein Pfarrer leisten muss. Es war eine fast nicht endenwollende Liste, die sie aufzählte. Gleichzeitig fragte sie aber die Gläubigen: „Wollen Sie, liebe Gemeinde, den Dienst unterstützen?“ Gleichzeitig gab Schäfer zu, dass „alles nicht so einfach“ sei. Und sie gab der Gemeinde weiter: „Prüft seine Worte an der Heiligen Schrift.“

Heuberger selbst fühlt sich von Beginn an in dieser Gemeinde wohl, nannte sie eine „tolle Gemeinde“. Er merke, so Heuberger, dass der Geist der Besonnenheit in der Gemeinde herrsche, besonders in den Gremien. „Und auch ich bin inzwischen besonnener geworden“, so Heuberger. Die Gläubigen gratulierten ihm nach der Liturgie dazu, dass Heuberger jetzt der richtige Pfarrer des Vorderen kleinen Wiesentals sei.

Nach dem Gottesdienst wurde in Schlächtenhaus in der Steinenberghalle weitergefeiert. Das Programm wurde vom Gesangverein Weitenau unter Leitung von Susanne Höft umrahmt. Am Klavier saß Markus Koch. Prälatin Dagmar Zobel ging auf das Jubiläum der Hofener Kirche ein. Dieses sei mit dem „Tag des offenen Denkmals“ zusammengefallen. Im Anschluss gab es mehrere Grußworte von Mitgliedern der politischen und kirchlichen Gemeinde, die auch Geschenke übergaben, die zum Teil symbolischen Charakter haben. Es war zu merken, dass sich alle über den neuen Pfarrer freuen, auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit.